Главная » Новости » Война в Украине

РФ планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат, - Буданов

Украина, Пятница 26 декабря 2025 18:49
Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский режим выполнил свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи голов живой силы. Сейчас россияне установили себе мобплан на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова для"Суспільного".

По словам Буданова, 403 тысячи единиц живой силы россияне в целом набрали еще в начале декабря, поэтому о 2025 году можно сказать, что враг свои мобилизационные планы даже перевыполнил.

Главный источник пополнения российской оккупационной армии - это контрактники, которых заманивают большими деньгами. На 2026 год мобилизационный план россиян - рекрутировать в армию 409 тысяч единиц личного состава. При этом проблемы у них присутствуют, но РФ просто увеличивает выплаты.

"Конечно, проблемы есть. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию", - резюмировал Буданов.

Отметим, что по данным британской разведки, Россия продолжает воевать против Украины преимущественно за счет представителей этнических меньшинств из бедных регионов. Элита в боях практически не участвует. При этом, по оценкам Лондона, в 2025 году потери РФ были на уровне более 400 000 убитых и раненых.

Еще в октябре стало известно, что в России пытаются рекрутировать на войну новых "контрактников", предлагая им так называемые "горячие выплаты". Фактически, руководство этих регионов использовало принцип "акции" - если подписать контракт до определенной даты, выплаты будут больше.

А с августа 2025 года, впервые с начала полномасштабной войны против Украины в России резко изменили размеры единовременных выплат контрактникам. Если в одних регионах суммы урезали почти вдвое, то в других - наоборот увеличили. Это произошло на фоне огромного дефицита бюджета РФ.

