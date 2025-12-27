Анонс зустрічі Зеленського з Трампом і початок роботи над законом про вибори: новини за 26 грудня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Тим часом у Раді почали роботу над законом про вибори під час війни.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 26 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський анонсував зустріч із Трампом: багато що може вирішитися до Нового року

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато що може вирішитися до Нового року", - повідомив президент.

У Раді почали роботу над законом про вибори: у робочій групі понад 60 осіб

Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні зібралася на своє перше засідання. До її складу увійшло 62 людини.

Робоча група з проведення виборів під час війни збиратиметься за потребою, але щонайменше раз на два тижні.

Віткофф і Кушнер хочуть перетворити Росію на "Ельдорадо" для США, - WSJ

Спеціальні посланці американського президента Дональда Трампа - колишній ріелтор Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер - хочуть перетворити Росію на "Ельдорадо" для США, пише WSJ.

Однак, як уточнює видання, на цьому шляху існує занадто велика кількість проблем.

Вуличні бої, пропаганда і "флаговтики": яка ситуація в Гуляйполі

У Гуляйполі зараз одна з найскладніших ситуацій на фронті. Російські окупанти намагаються заходити в місто, завести туди групи для закріплення і витіснити Сили оборони з міської забудови, зазначив у коментарі РБК-Україна спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, РФ використовує інфільтрацію, малі штурмові групи і "флаговтики".

РФ планує набрати в армію наступного року понад 400 тисяч солдатів, - Буданов

Російський режим виконав свій мобілізаційний план на 2025 рік - набрати в окупаційну армію 403 тисячі голів живої сили, сказав начальник ГУР Кирило Буданов.

Він уточнив, що зараз росіяни встановили собі мобілізаційний план на 2026 рік - набрати в армію 409 тисяч одиниць живої сили.