Анонс встречи Трампа с Зеленским и кандидат на генпрокурора: новости за 16 июня

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7, - СМИ

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретятся во время саммита G7, пишет Axios.

Последняя их встреча состоялась еще во время похорон Папы Франциска в апреле.

Зеленский внес в Раду представление о назначении Кравченко на должность генпрокурора

Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, парламент рассмотрит представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Израиль уничтожил треть ракетных установок Ирана: детали операции

Воздушные Силы Израиля уничтожили около 120 пусковых установок баллистических ракет Ирана - это почти треть от всех, которые имеет страна.

Каждая такая установка могла выпустить десятки ракет в ходе нынешней войны.

Россия передала Украине тела еще 1245 погибших

В Украину вернули еще 1245 тел погибших, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Этот этап стал завершающим в рамках репатриационных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Всего по этой договоренности в Украину вернули 6057 тел.

В Генштабе рассказали о боях на новом направлении

Украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов на ряде направлений. В частности, это касается и нового направления - Северо-Слобожанского.

Трамп связал войну в Украине с исключением России из G8

Президент США Дональд Трамп считает, что если Россию оставили бы в "Большой восьмерке" (G8), то полномасштабного вторжения в Украину удалось бы избежать.

Трамп пожаловался, что экс-президент США Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо не хотели оставлять Россию в G8 после того, как она оккупировала Крым.