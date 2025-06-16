Зеленский внес в Раду представление о назначении Кравченко на должность генпрокурора

Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", - написал Стефанчук.

По словам главы Верховной Рады, парламент рассмотрит представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Голосование состоится завтра

Как отметил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, завтра, 17 июня, состоится заседание фракции, во время которого будет представлена кандидатура генерального прокурора Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк, в свою очередь, отмечает, что голосование за генпрокурора состоится уже завтра.

Что известно о Кравченко

Кравченко родился 14 марта 1990-го в городе Северодонецк Луганской области.

Образование

Получал высшее образование в:

Киевском военном лицее имени Ивана Богуна с 2005 по 2007-й;

Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". В 2012-м получил диплом магистра права и воинское звание лейтенанта юстиции.

Карьера

В августе 2012-го стал следователем Севастопольской прокуратуры, а уже через год получил повышение до должности старшего следователя.

После оккупации Крыма продолжил работу в военных прокуратурах Ровенской и Львовской областей.

С 2015 по 2019-й работал в должности прокурора, заместителя начальника отдела и начальника первого отдела процессуального руководства по делам о преступлениях против национальной безопасности и международного правопорядка в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины.

После этого с 2019 по 2020-й был заместителем военного прокурора Центрального региона Украины и прокурором в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Центрального региона.

С 2020 по 2021-й возглавлял управление процессуального руководства по уголовным производствам в отношении преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса в Офисе Генерального прокурора.

С 2021-го возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

С 2023 года по 2024-й возглавлял Киевскую областную военную администрацию (ОВА), а с 31 декабря был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.