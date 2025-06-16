Трамп связал войну в Украине с исключением России из G8

Президент США Дональд Трамп считает, что если Россию оставили бы в "Большой восьмерке" (G8), то полномасштабного вторжения в Украину удалось бы избежать.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трамп пожаловался, что экс-президент США Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо не хотели оставлять Россию в G8 после того, как она оккупировала Крым.

"И я бы сказал, что это была ошибка, потому что, я думаю, сейчас не было бы войны, если бы Россия входила в нее. И сейчас не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад. Но так не сложилось", - считает президент США.

По его словам, Запад тратит так много времени на разговоры о России, но ее "уже нет за столом переговоров".