Трамп связал войну в Украине с исключением России из G8
Президент США Дональд Трамп считает, что если Россию оставили бы в "Большой восьмерке" (G8), то полномасштабного вторжения в Украину удалось бы избежать.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Трамп пожаловался, что экс-президент США Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо не хотели оставлять Россию в G8 после того, как она оккупировала Крым.
"И я бы сказал, что это была ошибка, потому что, я думаю, сейчас не было бы войны, если бы Россия входила в нее. И сейчас не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад. Но так не сложилось", - считает президент США.
По его словам, Запад тратит так много времени на разговоры о России, но ее "уже нет за столом переговоров".
Трамп хочет вернуть Россию в G7
Стоит заметить, что Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма. В то время саммит "Большой восьмерки" должен был пройти в Сочи, но руководители других семи государств (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) отказались приезжать на встречу.
Американский лидер уже неоднократно заявлял о том, что исключение России якобы было ошибкой. Также он настаивал на необходимости вернуть ее в G7, что означало бы возобновление формата "Большой восьмерки".
Также недавно Трамп саркастично назвал решение исключить Россию из G8 "блестящим".
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