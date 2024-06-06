Анонс встреч Зеленского с Байденом и подготовка Германии к войне с РФ: новости за 5 июня

В Белом доме анонсировали встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели. Тем временем министр обороны Германии заявил о необходимости подготовке страны к войне в контексте российской угрозы.

Более детально о том, что произошло в среду, 5 июня, - в материале РБК-Украина .

Зеленский и Байден проведут две встречи в ближайшие недели, - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время. Первая встреча состоится уже на этой неделе, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что первая встреча пройдет во Франции. Американский президент хочет обсудить положение дел в Украине.

Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

Германия должна быть готова к войне, которая может произойти в 2029 году. Речь идет о конфликте с Россией, рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он уточнил, что Германии необходимо обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий.

США анонсировали новые поставки вооружения Украине в ближайшие недели

США в ближайшие недели передадут Украине новые пакеты помощи, рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что американское оружие меняет ситуацию на поле боя в Украине.

В "Дії" появилось удостоверение ветерана

Удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

График станет справедливым? С 24 июня методика отключений света изменится

Кабинет министров одобрил порядок, который устанавливает правила применения графиков отключения света. В правительстве надеются, что это обеспечит "справедливые графики", а новая методика заработает с 24 июня.

РБК-Украина в материале разбиралось в правительственном постановлении № 600.

Украина получила зенитные установки Cheetah, которые ранее стояли на вооружении Нидерландов

Украинские воины для защиты воздушного пространства от вражеских целей стали использовать установки под названием Cheetah. Это аналог немецкого "Гепарда".

Зенитка оснащена двумя пушками калибра 35 миллиметров. Также на борту есть радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.

Украина уже использовала оружие США для ударов по России, - AP

Украинские защитники уже воспользовались американским оружием для нанесения ударов по российской территории, пишет Associated Press со ссылкой на западного чиновника.