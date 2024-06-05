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В "Дії" появилось удостоверение ветерана: что это за документ

Украина, Среда 05 июня 2024 09:18
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В "Дії" появилось удостоверение ветерана: что это за документ Фото: в "Дії" появился еще один онлайн-документ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Электронный документ могут получить:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны;
  • пострадавшие участники Революции достоинства;
  • члены семьи погибших ветеранов войны;
  • члены семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Для добавления удостоверения ветерана необходимо в приложении "Дія" пролистывать все электронные документы и нажать "Добавить документ". Затем нужно выбрать "удостоверение ветерана". В течение нескольких минут документ появится в приложении.

Онлайн документ в "Дія" является аналогом бумажного.

Ранее Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного - это мобильное приложение "Резерв+". Сейчас в нем можно обновить военно-учетные данные.

В Министерстве обороны отмечали, что с 18 июня в "Резерв+" появится специальный Qr-код. Он будет аналогом бумажных военно-учетных документов.

Напомним, в "Дії" тестируют женитьбу в онлайн-формате. В скором времени украинцы смогут заключать брак по видеосвязи.

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