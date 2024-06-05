ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

Среда 05 июня 2024 18:53
UA EN RU
Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет Архивное фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия должна быть готова к войне, которая может произойти в 2029 году. Речь идет о конфликте с Россией.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Возможна война с Россией

Отмечается, что министр хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

"Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", - заявил Писториус в контексте угрозы со стороны России.

Он добавил, что Германии необходимо обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий. Писториус подчеркнул, что финансы, материалы и персонал имеют решающее значение для улучшения состояния Бундесвера.

Новая форма военной службы

"В чрезвычайной ситуации нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну", - сказал Писториус.

Поэтому он считает, что нужна новая форма военной службы, которая не может быть полностью свободна от обязательств.

Федеральное правительство приостановило обязательную военную службу в 2011 году. Он подчеркнул, что разрабатываемая модель предполагает не полное, а частичное возвращение всеобщего военного долга в Германии.

Война России и Германии

После вторжения в Украину страны Запада стали активнее тратить деньги на повышение обороноспособности, опасаясь вторжения войск РФ в страны НАТО.

Германия также начала перевооружаться и в январе Bild писала, что Бундесвер готовится к российской гибридной атаке на восточный фланг НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бундесвер
NEWS
C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам
C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам
DAILY
"Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба