Украина получила зенитные установки Cheetah, которые ранее стояли на вооружении Нидерландов
Украинские воины для защиты воздушного пространства от вражеских целей стали использовать установки под названием Cheetah. Это аналог немецкого "Гепарда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
Военные сообщили, что эта зенитка оснащена двумя пушками калибра 35 миллиметров. Также на борту есть радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.
Третьим важным компонентом бойцы ВСУ называют бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и осуществляет наведение на цель.
Фото: Бойцы ВСУ и установка Cheetah (facebook.com/PvkZahid)
Сейчас установки Cheetah "охотятся" на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад".
Военные напомнили, что второго июня во время российского ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных дронов типа Shahed-131/136.
Что известно об этих установках
Фактически Cheetah выглядит идентично немецкой установке "Гепард", однако Cheetah ранее стояли на вооружении армии Нидерландов.
Но в 2013 году Минобороны страны продало 60 установок Cheetah Иордании. А в ноябре прошлого года стало известно, что США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину.
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