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Украина получила зенитные установки Cheetah, которые ранее стояли на вооружении Нидерландов

Среда 05 июня 2024 17:06
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Украина получила зенитные установки Cheetah, которые ранее стояли на вооружении Нидерландов Фото: Украина получила зенитные установки Cheetah (facebook.com/PvkZahid)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины для защиты воздушного пространства от вражеских целей стали использовать установки под названием Cheetah. Это аналог немецкого "Гепарда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины.

Военные сообщили, что эта зенитка оснащена двумя пушками калибра 35 миллиметров. Также на борту есть радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.

Третьим важным компонентом бойцы ВСУ называют бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и осуществляет наведение на цель.

Фото: Бойцы ВСУ и установка Cheetah (facebook.com/PvkZahid)

Сейчас установки Cheetah "охотятся" на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад".

Военные напомнили, что второго июня во время российского ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных дронов типа Shahed-131/136.

Что известно об этих установках

Фактически Cheetah выглядит идентично немецкой установке "Гепард", однако Cheetah ранее стояли на вооружении армии Нидерландов.

Но в 2013 году Минобороны страны продало 60 установок Cheetah Иордании. А в ноябре прошлого года стало известно, что США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину.

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