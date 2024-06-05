График станет справедливым? С 24 июня методика отключений света изменится

Кабинет министров одобрил порядок, который устанавливает правила применения графиков отключения света. В правительстве надеются, что это обеспечит "справедливые графики", а новая методика заработает с 24 июня.

Содержание

Что известно о методике и почему ее хотят изменить

Почасовые графики применяются с начала прошлого месяца. Причина - российские атаки на энергетические объекты, которые, по разным оценкам, выбили от 8 до свыше 9 ГВт электрической генерации и привели к большому дефициту в энергосистеме.

Почасовые графики применяются в каждом регионе. При этом когда превышаются лимиты, вводятся аварийные отключения. Однако в последнее время украинцы массово жалуются на неравномерные графики. Так как в одних очередях света может не быть по 3-4 часа, а в других отключений либо не предусмотрено, либо удается обойтись без них.

Две недели назад на заседании 24 мая Кабинет министров поручил облэнерго пересмотреть графики в сторону большей справедливости.

"В прошлый раз мы говорили о важности справедливых графиков. Сегодня утверждаем соответствующее постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений", - заявил тогда премьер Денис Шмыгаль.

Данную проблему в комментарии РБК-Украина ранее объяснил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко на примере Киева. По его словам, жители столицы на себе прочувствовали "несправедливость" действующей методики определения лимитов.

В частности, она не учитывает наличие критической инфраструктуры в том или ином регионе. Особенно много такой инфраструктуры в Киеве, которая работает не на киевлян, а на всю страну. Собственно, по этой причине отключений в Киеве больше, чем в среднем по Украине.

Сегодня в эфире одного из телеканалов он остановился на этом подробнее.

"В среднем в Киеве продолжительность отключений в 2-3 раза больше. Почему так происходит? Потому что методика не учитывает критическую инфраструктуру. Она работает на всю страну, но лимиты отбирает именно у киевлян. В результате, когда во многих регионах отключения по два часа, в Киеве может быть по 8-10 часов", - отметил он.

Он также подчеркнул, что постановление Кабинета министров № 600 должно урегулировать неравномерность графиков.

"С 24 июня это постановление будет действовать. И я думаю, что все-таки будет достигнута какая-то справедливость", - добавил эксперт.

Как будет работать "справедливое отключение": что говорят в Минэнерго

Новый порядок должен улучшить механизмы балансирования работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, бесперебойного снабжения критически важных потребителей и применения стабилизационных отключений.

Как подчеркивают в Министерстве энергетики, это также обеспечит равномерное распределение доступной электроэнергии для обычных украинцев в условиях подачи света по графикам.

"Ситуация очень сложная, и все понимают, что ограничения будут и дальше. Но наша цель - сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход", - отметил министр Герман Галущенко.

Новая методика определения и применения лимитов касается взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи и операторами системы распределения.

Согласно ней, областные и Киевская городская военные администрации утверждают перечни критически важных объектов. Их электроснабжение должны обеспечить в приоритетном порядке в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Операторы системы распределения обязаны обеспечить равномерную очередность отключений света между остальными потребителями.

Таким образом, "Укрэнерго" будет рассчитывать лимиты, за исключением критических объектов, после чего доводить их до каждого облэнерго. Которые в свою очередь в рамках доведенных лимитов будут формировать графики почасовых отключений, ограничения и аварийного отключения.

Данный порядок вступает в силу 24 июня, будет действовать на период военного положение и еще 6 месяцев после его отмены или прекращения.

Как "Укрэнерго" будет определять лимиты

Согласно постановлению № 600, "Укрэнерго" будет определять лимиты с обеспечением справедливого доступа потребителей к электроэнергии по пропорциональному принципу распределения с учетом технического состояния энергосистемы.

Для определения лимитов составляется прогнозный баланс мощности энергосистемы на основании данных генерации в режиме реального времени, а также с учетом прогнозных объемов импорта.

Прогнозный баланс мощности состоит из следующих показателей:

прогнозный объем потребления

прогнозный объем нагрузки (производства) - атомные станции, гидроэлектростанции, ТЭС и так далее

прогнозные объемы импорта, предоставленные участниками рынка

Облэнерго должны передавать прогнозы мощности электропотребления в разрезе областей не позднее 15 числа каждого месяца. "Укрэнерго" в свою очередь до 25 числа доводит рассчитанные относительный доли предельной мощности вместе с абсолютными значениями объемов прогнозных лимитов в соответствии с прогнозным балансом на месяц.

А во время ежедневного планирования работы энергосистемы суммарные лимиты распределяются "Укрэнерго" пропорционально между всеми облэнерго и своими потребителями. Для этого в постановлении прописаны специальные формулы.

Ежедневные лимиты доводятся облэнерго до 18:00.

Кому обеспечат приоритетное электроснабжение

В перечень критически важных объектов, которым должны обеспечить приоритетное электроснабжение, входят:

критическая инфраструктура топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения,

государственные и коммунальные больницы

воинские части и территориальные центры комплектования (ТЦК)

предприятия оборонного комплекса и железнодорожного транспорта

предприятия, деятельность которых важна для продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности

предприятия с непрерывным циклом производства

электронные коммуникационные сети

органы государственной власти (Верховная рада, Кабинет министров, центральные органы исполнительной власти, органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС)

По каждому объекту указывается обоснование необходимости приоритетного электроснабжения, а также минимально допустимая нагрузка в периоды с 00:00 до 06:59 и с 07:00 до 23:59 в мегаваттах.

Что будет с другими и бытовыми потребителями

В случае применения лимитов критические объекты обязаны обеспечить соблюдение минимально допустимой нагрузки. Поэтому основной приоритетный потребитель должен отключить субпотребителей, которые не влияют на его работу. В противном случае основного потребителя могут включить в почасовые графики.

Что касается других и бытовых потребителей, облэнерго должны обеспечить равномерную очередность распределения лимитов между ними.

Для этого операторы систем распределения будут использовать графики почасовых отключений, графики ограничений и аварийных отключений.

При аварийной ситуации в энергосистеме и/или превышении лимитов принимается решение о введении аварийных графиков для принудительного сокращения потребления электрической мощности до предельного уровня.

При подготовке материала использовались заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, разъяснение Министерства энергетики и правительственное постановление № 600.