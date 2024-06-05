Зеленский и Байден проведут две встречи в ближайшие недели, - Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время. Первая встреча состоится уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, которого цитирует издание AFP.
Зеленский и Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".
"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", - отметил советник Белого дома.
По его словам, Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.
Саммит G7
Саммит лидеров стран "Большой семерки" состоится 13-15 июня в итальянском регионе Апулия. Ранее премьер Италии Джорджия Мэлони подтвердила участие президента Украины Владимира Зеленского. Но она не уточнила, будет ли он присутствовать лично.
По словам Мэлони, в саммите примут участие по меньшей мере 15 стран и международных институций, кроме лидеров G7 и Папы Римского.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Зеленский примет участие в саммите, но добавил, что пока невозможно сказать, будет ли это персонально или онлайн.
Ранее издание Financial Times отмечало, что есть возможность, что на саммите в Италии Зеленский и президент США Джо Байден могут подписать соглашение о гарантиях безопасности.
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