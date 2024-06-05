Зеленский и Байден проведут две встречи в ближайшие недели, - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время. Первая встреча состоится уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, которого цитирует издание AFP.

Зеленский и Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии. Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".

"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", - отметил советник Белого дома.

По его словам, Зеленский и Байден также встретятся на полях саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Ожидается, что внимание будет сосредоточено на использовании замороженных активов России в пользу Украины.