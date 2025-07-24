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Анонс закона о независимости НАБУ и переговоры Украины и РФ в Стамбуле: новости за 23 июля

Четверг 24 июля 2025 06:30
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Анонс закона о независимости НАБУ и переговоры Украины и РФ в Стамбуле: новости за 23 июля Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подготовить закон о независимости НАБУ и САП. Тем временем Украина и Россия провели третий раунд переговоров в Стамбуле.

Более детально о том, что произошло в среду, 23 июля, - в материале РБК-Украина.

Зеленский пообещал новый закон с нормами о независимости НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих изменениях в украинской системе правопорядка. Готовится соответствующий законопроект.

По его словам, в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных институтов и исключить любое российское влияние на правоохранительные органы.

Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле

Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, украинская делегация в ходе переговоров предложила провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина при участии президентов США и Турции.

При этом Украина и Россия договорились работать над обменом тех военных, которые находятся в плену уже более трех лет.

Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой

Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Это уже девятый обмен в рамках предыдущих договоренностей в Стамбуле.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Украина уже заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен, - Шмыгаль

Украина по состоянию на сегодня заключила уже четыре контракта на более 3 млрд гривен на поставку дронов-перехватчиков, которые могут уничтожать "Шахеды".

Как отметил глава Минобороны Денис Шмыгаль, президент Владимир Зеленский поставил задачу развивать направление дронов-перехватчиков.

ГБР открыло дело из-за аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни

Правоохранители начали расследование аварии истребителя Mirage-2000 в Волынской области. Она произошла во вторник, 22 июля.

Авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полетного задания.

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