ГБР открыло дело из-за аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни

Правоохранители начали расследование аварии истребителя Mirage-2000 в Волынской области. Она произошла во вторник, 22 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Как отмечается, авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полетного задания. На место аварии прибыли следователи и оперативные работники ГБР.

Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Mirage-2000 упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности.

Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Пилот катапультировался, его обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего - стабильное, ему оказали помощь.

ГБР открыло дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Фото: на Волыни разбился Mirage-2000 (dbr.gov.ua)

Следователи осмотрели место аварии, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.

"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц. Параллельно продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, которые могли привести к чрезвычайному происшествию", - говорится в сообщении.