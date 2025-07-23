Украина уже заключила контракты на дроны-перехватчики на 3 млрд гривен, - Шмыгаль

Украина по состоянию на сегодня заключила уже четыре контракта на более 3 млрд гривен на поставку дронов-перехватчиков, которые способны противодействовать российским беспилотным летательным аппаратам (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства обороны Дениса Шмыгаля.