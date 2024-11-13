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Администрация Байдена планирует передать Украине существенный объем помощи, - Сибига

Среда 13 ноября 2024 20:43
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Администрация Байдена планирует передать Украине существенный объем помощи, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует в последние недели своей каденции передать Украине значительный объем военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига в эфире телемарафона.

"Имеем подтверждение военной помощи. Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине существенный объем военной помощи", - сказал Сибига.

Помощь будет включать в частности оружие и оплату контрактов на производство новых вооружений, предусмотренных программой на поддержку Украины.

По словам министра, этот вопрос предметно и в деталях сегодня он обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"У нас есть четкая картина, четкие временные рамки и четкие объемы помощи, которая будет отправлена в Украину до конца года", - добавил Сибига.

Помощь Украине от США

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует "срочно" отправить 6 млрд долларов, оставшихся на помощь Украине. Это хотят сделать для инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

По словам репортера по национальной безопасности Politico Джека Деча, Белый дом решил пойти на такой шаг, поскольку после вступления Трампа в должность могут быть прекращены поставки оружия Украине.

Позже в Белом доме подтвердили, что Джо Байден обязался потратить все деньги, которые остались на помощь Украине, пока он находится на посту президента США.

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