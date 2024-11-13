Байден встретился с Трампом в Белом доме

Президент США Джо Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это первая встреча Байдена и Трампа после выборов президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден до конца своего срока будет убеждать новоизбранного президента Трампа и Конгресс, обе палаты которого, скорее всего, будет контролировать Республиканская партия, продолжать поддержку Украины в войне с РФ.

Они встретились в Овальном кабинете, и Трамп сказал Байдену, что "политика - это тяжело". Трамп также поблагодарил Байдена за плавный переход власти, а действующий президент ответил ему: "Не за что".

Встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

Победа Трампа на выборах в США

В минувший вторник, 5 ноября, в США прошли президентские выборы, по результатам которых Трамп победил кандидатку от демократов Камалу Гаррис (ныне вице-президент США). Белый дом, Гаррис и Байден сразу же заявили, что передача власти от администрации Байдена к будущей администрации Трампа будет мирной.

Кроме того, после того, как победа Трампа на выборах стала очевидной, Байден позвонил ему поздравить, обсудить передачу власти и пригласить в Белый дом. Детали предстоящей встречи не разглашались.

До выборов Трамп неоднократно делал неоднозначные заявления об Украине и войне, а также препятствовал выделению финансового пакета в поддержку Украины осенью прошлого года. Чего ждать от президента Трампа и есть ли риск для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Передача власти от Трампа к Байдену в 2020 году

Как известно, Байден стал президентом США после победы над Трампом в 2020 году. Тогда, после неудачи с переизбранием на второй срок, Трамп отказался признавать результаты голосования и обвинил демократов в фальсификации выборов, что повлекло беспорядки в Вашингтоне. В результате - толпа сторонников Трампа даже штурмовала Капитолий - здание, где заседает Конгресс США.

Тогдашние события до сих пор расследуют федеральные органы США, в том числе действия тогдашнего президента Трампа.

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