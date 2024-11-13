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"Укрэнерго" вводит отключения света для бизнеса: какая причина

Украина, Среда 13 ноября 2024 09:15
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"Укрэнерго" вводит отключения света для бизнеса: какая причина Фото: для бизнеса ввели отключения света 13 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

По Украине вводят отключения света в среду, 13 ноября, Энергетики ограничивают потребление для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Причина отключений света - краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

Ограничения будут действовать в течение дня для бизнеса и промышленных потребителей. После устранения проблем вечером ограничения будут отменены. Бизнес также призывают более активно импортировать электроэнергию для собственных нужд.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что сегодня никаких ограничений для населения не предусматривается.

"Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, вчера на фоне сообщений о взлете российских бомбардировщиков в ряде областей вводили аварийные отключения света. Оккупанты не совершили ракетную атаку, поэтому к середине дня ограничения были отменены.

Сегодня, 13 ноября, из-за российских обстрелов жителей Киева предупредили о возможных отключениях света.

Как сообщалось, в Житомирской области с 7:00 ввели графики отключений света для небытовых потребителей.

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