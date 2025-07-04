Анонс разговора Трампа с Зеленским и ликвидация бывшего "мэра" Луганска: новости за 3 июля

Зеленский анонсировал разговор с Трампом: что планирует обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра или в ближайшие дни.

"Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - рассказал глава украинского государства.

Бывшего "мэра" Луганска ликвидировала СБУ, - источники

Ликвидация во временно оккупированном Луганске бывшего "мэра" города Манолиса Пилавова была операцией Службы безопасности Украины. Его подорвали, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014 по 2023 год.

Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие

Войска РФ утром 3 июля атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" ТЦК в Полтаве. Сообщается, что есть погибшие и раненые.

Из-за еще одного попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

В Госдепе заверили, что США остановили не все поставки оружия Украине

В Государственном департаменте США заверили, что не останавливали все поставки оружия Украине. Принятое накануне решение в Пентагоне - это "лишь одна ситуация".

Трамп и Путин разговаривали почти час: первые детали

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он продлился почти час.

Как рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков в ходе переговоров Трамп поднял вопрос возможности скорейшего завершения боевых действий между Украиной и Россией.