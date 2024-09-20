Анонс поездки Зеленского в США и удар России по пансионату в Сумах: новости за 19 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США. Тем временем Россия ударила по пансионату с пожилыми людьми в Сумах.

Более детально о том, что произошло в четверг, 19 сентября, - в материале РБК-Украина .

Зеленский посетит на следующей неделе США, где встретится с Байденом, Харрис и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США. Там у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.

В частности глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом и представит ему план победы Украины.

РФ ударила по пансионату для пожилых людей в Сумах: там находилось более 200 человек, есть погибший

Российская Федерация в четверг, 19 сентября, нанесла удар по городу Сумы. Россияне попали по пансионату для пожилых людей.

Известно, что в пансионат попала российская управляемая авиабомба. На момент попадания там проживал 221 пожилой человек.

РФ держит в Курской области 37 тысяч вояк и хочет до 15 октября вытеснить ВСУ, - источники

По данным РБК-Украина, кремлевский режим хотел собрать для контрнаступления в Курской области группировку войск в соотношении 5 к 1. Сейчас, вероятно, эта пропорция еще не достигнута.

Проинформированные источники РБК-Украина утверждают, что в настоящее время в Курской области Россия сконцентрировала около 37 тысяч войск. С 10 на 11 сентября они приступили к контрнаступательной операции, чтобы оттеснить украинские войска.

Рада уволила Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности

Верховная Рада отозвала народного депутата Марьяну Безуглую с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Это решение поддержали 252 парламентария.

Германия готовит экстренную военную помощь Украине из-за ухудшения на фронте, - Reuters

Германия намерена одобрить военную помощь Украине в размере около 400 млн евро. Средства должны быть выделены немедленно из-за ухудшения ситуации на фронте, пишет Reuters.

В 2024 году бюджет немецкой помощи Украине составил около 8 млрд евро.

Европарламент призвал снять ограничения на удары по России, депутаты поддержали резолюцию

Депутаты Европейского парламента призвали страны Европейского Союза снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для ударов по территории России.

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 425 депутатов.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Германия продолжает оказывать значительную поддержку Украине в рамках укрепления обороноспособности страны. Новый пакет военной помощи включает разнообразное вооружение и оборудование.

В частности, ВСУ получили 22 основных боевых танка Leopard 1A5 с запасными частями.