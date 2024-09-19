Европарламент призвал снять ограничения на удары по России, депутаты поддержали резолюцию
Депутаты Европейского парламента призвали страны Европейского союза (ЕС) снять ограничения на использование Украиной западного вооружения для ударов по территории России. Поддержали соответствующую резолюцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент.
Согласно результатам голосования:
- резолюцию поддержали 425 депутатов;
- 131 - выступили против;
- 63 - воздержались.
Согласно резолюции, Украина нуждается в снятии вышеупомянутых ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.
В том же числе в парламенте подчеркнули, что дефицит боеприпасов, вооружения и ограничения на их использование - могут подорвать усилия в вопросе поддержки, которые были предприняты до сих пор. Депутаты в очередной раз призвали ЕС выполнить обещание 2023 года по поставке 1 миллиона боеприпасов, а также ускорить поставки вооружения, систем противовоздушной обороны (ПВО) и крылатые ракеты Taurus.
"Они (депутаты, - ред.) также подтверждают свою позицию, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства тратить не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на военную помощь Украине", - отмечается на сайте Европарламента.
Санкции ЕС против России
В резолюции также отмечается, что санкционные ограничения против Российской Федерации, Беларуси и третьих стран и организаций, которые поставляют России военные технологии и товары двойного назначения должны быть сохранены. В том же числе санкции нужно усилить против Ирана и Северной Кореи, которые поддерживают врага в военные сфере, а также китайских лиц и организаций, в качестве борьбы с обходом ограничений.
Российские активы
"Они также считают, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения. С этой целью депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали жизнеспособный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС, чтобы компенсировать Украине огромные убытки, которые она понесла", - пишет Европарламент.
Удары вглубь России
В последнее время союзники Украины снова начали активно обсуждать вопрос о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов по территории России переданным оружием.
Тем временем The Guardian писало, что Соединенные Штаты Америки (США), а также Британия уже приняли соответствующее решение, но не оглашают его. Официального подтверждения слухам нет.
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