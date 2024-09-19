Европарламент призвал снять ограничения на удары по России, депутаты поддержали резолюцию

Согласно результатам голосования:

резолюцию поддержали 425 депутатов;

131 - выступили против;

63 - воздержались.

Согласно резолюции, Украина нуждается в снятии вышеупомянутых ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

В том же числе в парламенте подчеркнули, что дефицит боеприпасов, вооружения и ограничения на их использование - могут подорвать усилия в вопросе поддержки, которые были предприняты до сих пор. Депутаты в очередной раз призвали ЕС выполнить обещание 2023 года по поставке 1 миллиона боеприпасов, а также ускорить поставки вооружения, систем противовоздушной обороны (ПВО) и крылатые ракеты Taurus.

"Они (депутаты, - ред.) также подтверждают свою позицию, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательства тратить не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на военную помощь Украине", - отмечается на сайте Европарламента.

Санкции ЕС против России

В резолюции также отмечается, что санкционные ограничения против Российской Федерации, Беларуси и третьих стран и организаций, которые поставляют России военные технологии и товары двойного назначения должны быть сохранены. В том же числе санкции нужно усилить против Ирана и Северной Кореи, которые поддерживают врага в военные сфере, а также китайских лиц и организаций, в качестве борьбы с обходом ограничений.

Российские активы

"Они также считают, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения. С этой целью депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и партнеры-единомышленники создали жизнеспособный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС, чтобы компенсировать Украине огромные убытки, которые она понесла", - пишет Европарламент.

Удары вглубь России

В последнее время союзники Украины снова начали активно обсуждать вопрос о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов по территории России переданным оружием.

Тем временем The Guardian писало, что Соединенные Штаты Америки (США), а также Британия уже приняли соответствующее решение, но не оглашают его. Официального подтверждения слухам нет.