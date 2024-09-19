Германия готовит экстренную военную помощь Украине из-за ухудшения на фронте, - Reuters

Германия намерена одобрить военную помощь Украине в размере около 400 млн евро. Средства должны быть выделены немедленно из-за ухудшения ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ввиду постоянного ухудшения военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании", - говорится в письме министерства финансов.

Министерство финансов по просьбе министерства обороны просит бюджетный комитет нижней палаты парламента одобрить дополнительные расходы.

"Возникшая в результате незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро конкретизировалась только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям незапланированной потребности", - говорится в письме.

Министерство финансов заявило, что это условие должно быть выполнено немедленно, чтобы меры можно было реализовать в 2024 году и они могли оказать влияние в течение оставшееся время года.

В 2024 году бюджет немецкой помощи Украине составил около 8 млрд евро.

Помощь Германии

В августе газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что никаких новых запросов на финансирование для Украины не будет одобрено по просьбе канцлера Олафа Шольца. Около 8 млрд евро уже выделено на военную помощь Украине в 2024 году, а заложенные в бюджет 4 млрд евро на 2025 год уже перекрыты.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что правительство выделит дополнительные средства на поставки оружия в Украину в 2024 году.