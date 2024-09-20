Анонс поїздки Зеленського до США та удар Росії по пансіонату в Сумах: новини за 19 вересня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США. Тим часом Росія вдарила по пансіонату з людьми похилого віку в Сумах.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 19 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський відвідає наступного тижня США, де зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США. Там у нього заплановано низка зустрічей та виступ в ООН.

Зокрема, глава української держави зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить йому план перемоги України.

РФ ударила по пансіонату для людей похилого віку в Сумах: там перебувало понад 200 осіб, є загиблий

Російська Федерація в четвер, 19 вересня, завдала удару по місту Суми. Росіяни влучили по пансіонату для людей похилого віку.

Відомо, що по пансіонату влучила російська керована авіабомба. На момент влучання там проживала 221 особа похилого віку.

РФ тримає в Курській області 37 тисяч вояків і хоче до 15 жовтня витіснити ЗСУ, - джерела

За даними РБК-Україна, кремлівський режим хотів зібрати для контрнаступу в Курській області угруповання військ у співвідношенні 5 до 1. Наразі, ймовірно, ця пропорція ще не досягнута.

Поінформовані джерела РБК-Україна стверджують, що зараз у Курській області Росія сконцентрувала близько 37 тисяч військ. З 10 на 11 вересня вони розпочали контрнаступну операцію, щоб відтіснити українські війська.

Рада звільнила Безуглую з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки

Верховна Рада відкликала народного депутата Мар'яну Безуглую з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Це рішення підтримали 252 парламентарії.

Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні через погіршення на фронті, - Reuters

Німеччина має намір схвалити військову допомогу Україні у розмірі близько 400 млн євро. Кошти мають бути виділені негайно через погіршення ситуації на фронті, пише Reuters.

У 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро.

Європарламент закликав зняти обмеження на удари по Росії, депутати підтримали резолюцію

Депутати Європейського парламенту закликали країни Європейського Союзу зняти обмеження на використання Україною західного озброєння для ударів територією Росії.

За результатами голосування, резолюцію підтримали 425 депутатів.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Німеччина продовжує надавати значну підтримку Україні у рамках зміцнення обороноздатності країни. Новий пакет військової допомоги включає різноманітне озброєння та обладнання.

Зокрема, ЗСУ отримали 22 основні бойові танки Leopard 1A5 із запасними частинами.