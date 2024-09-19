Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Также Германия передала Украине вооружение. В частности, десять пулеметов MG3 с 500 запасными стволами, 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 100 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

В этот раз в список поставок вошли:

Помощь Украине от Германии

В августе немецкая газета FAS сообщила, что по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджетные средства на 2025 год в размере 4 миллиардов евро уже полностью распределены.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду на то, что правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.

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