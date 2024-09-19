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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Четверг 19 сентября 2024 14:59
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия продолжает оказывать значительную поддержку Украине в рамках укрепления обороноспособности страны. Новый пакет военной помощи включает разнообразное вооружение и оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

В этот раз в список поставок вошли:

  • 22 основных боевых танка LEOPARD 1 A5 с запасными частями (совместный проект с Данией);
  • 22 противоминные машины с защитой от засад (MRAP);
  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) и дна командирская машина Warthog;
  • три самоходных зенитных орудия GEPARD с запасными частями;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 61 тысяча артиллерийских снарядов 155 мм.

Также в рамках нового пакета военной помощи Германия передала разведывательные беспилотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 беспилотных надводных кораблей.

Помимо этого, в новом пакете помощи числятся:

  • инженерные и противоминные машины, включая шесть противоминных танков WISENT 1 и бронированная машина DACHS;
  • 16 радаров наземного наблюдения и две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
  • транспортные и логистические средства, включая 112 автомобилей и восемь автоцистерн Zetros.

Также Германия передала Украине вооружение. В частности, десять пулеметов MG3 с 500 запасными стволами, 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 100 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

Помощь Украине от Германии

В августе немецкая газета FAS сообщила, что по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджетные средства на 2025 год в размере 4 миллиардов евро уже полностью распределены.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду на то, что правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.

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