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Анонс Patriot от Германии и новые циничные заявления Путина: новости за 1 августа

Суббота 02 августа 2025 06:30
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Анонс Patriot от Германии и новые циничные заявления Путина: новости за 1 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Татьяна Степанова

Германия объявила, что передаст Украине поэтапно дополнительные системы Patriot. Тем временем российский диктатор Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений о переговорах с Украиной.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 1 августа, - в материале РБК-Украина.

Германия анонсировала передачу Украине двух систем Patriot, но поэтапно

Германия передаст Украине поэтапно дополнительные системы Patriot для усиления противовоздушной обороны страны.

Отмечается, что Бундесвер в ближайшие дни передаст пусковые установки к Patriot, а на втором этапе в течение двух-трех месяцев отправит в Украину дополнительные компоненты к системам.

"Этот процесс (передача дополнительных систем ПВО Украине - ред.) является результатом тесной координации с США и нашими союзниками по НАТО. Правительства Германии и США инициировали этот процесс координации 14 июля 2025 года, чтобы значительно усилить возможности противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении Бундесвера.

Путин сделал ряд циничных заявлений о переговорах с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, а озвученные в прошлом году требования Кремля остаются неизменными.

"Да, эти условия (прекращение войны в Украине - ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел", - отметил Путин.

Он заявил, что положительно оценил переговоры двух сторон в Стамбуле. По его словам, переговоры якобы всегда нужны и важны.

Российский диктатор также цинично добавил, что Россия готова подождать, если в Украине якобы считают, что сейчас не время для переговоров.

"Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а надо подождать, пожалуйста, мы готовы подождать", - отметил он.

Путин упрекнул Трампа в "чрезмерных ожиданиях" от России

Российский диктатор Владимир Путин косвенно ответил на критику президента США Дональда Трампа и обвинил того в "избыточных ожиданиях".

Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко глава Кремля напрямую не упоминал Дональда Трампа, но косвенно отреагировал на его заявление о разочаровании.

"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования - они возникают от чрезмерных ожиданий, как известно, общее правило", - заявил Путин.

Он продолжил, что основательные разговоры нужно вести "не на публике, а в тишине переговорного процесса".

Трамп перебрасывает две атомные подводные лодки из-за ядерных угроз Медведева

Президент США Дональд Трамп отдал приказ перебросить две атомные подводные лодки из-за угроз одиозного заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Он отметил, что угрозы Медведева являются "крайне провокационными".

"Я приказал разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям, надеюсь, это не будет одним из таких случаев", - подчеркнул Трамп.

Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры

По словам президента США Дональда Трампа, его проинформировали, что только в этом месяце 20 тысяч российских солдат были убиты в "бессмысленной войне" с Украиной.

"С начала года Россия потеряла 112 500 военных. Это очень много ненужных смертей! Украина, однако, тоже сильно пострадала. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести", - отметил Трамп.

Он добавил, что Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве. Они погибли из-за ударов российских ракет по Киеву и другим городам.

Зеленский: россияне за июль атаковали Украину 3800 "Шахедами" и 260 ракетами

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в июле Россия выпустила по Украине почти четыре тысячи ударных дронов "Шахед" и около 260 ракет различных типов.

"Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты", - пояснил президент.

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