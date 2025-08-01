Зеленский: россияне за июль атаковали Украину 3800 "Шахедами" и 260 ракетами
В июле Россия выпустила по Украине почти четыре тысячи ударных дронов "Шахед" и около 260 ракет различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты", - пояснил президент.
Он отметил, что сейчас каждое взаимодействие между Украиной и партнерами важно.
"Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - отметил он.
Атака России по Киеву 31 июля
Зеленский рассказал, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.
Он сообщил, что в Киеве до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки. Зато все поисково-спасательные работы уже завершены.
"К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", - подчеркнул он.
По данным президента, ранены 159 человек, 16 из них - дети. Сейчас они все получают необходимую медицинскую помощь.
"Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам - всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что такой подлый удар России снова показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.
"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал", - отметил лидер страны.
Он также выразил благодарность всем, кто поддержал украинцев.
"Мы ценим то, что президент (США Дональд, - ред.) Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - подчеркнул он.
Напомним, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, главной целью атаки стал Киев. Противник применил более 300 ударных дронов и по меньшей мере восемь крылатых ракет.
Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы столицы. В нескольких местах зафиксировано падение обломков, попадание в жилые дома, нежилые сооружения, автомобили и заведение высшего образования.
В Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки - под завалами спасатели долгое время искали погибших и пострадавших.
В целом по городу зафиксированы десятки повреждений различной степени. Последствия этой атаки стали одними из самых масштабных в Киеве за последние месяцы.
Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что сегодня, 1 августа, в Киеве объявили День траура по погибшим в результате ракетного удара россиян.