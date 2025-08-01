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Зеленский: россияне за июль атаковали Украину 3800 "Шахедами" и 260 ракетами

Украина, Пятница 01 августа 2025 11:19
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Зеленский: россияне за июль атаковали Украину 3800 "Шахедами" и 260 ракетами Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В июле Россия выпустила по Украине почти четыре тысячи ударных дронов "Шахед" и около 260 ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты", - пояснил президент.

Он отметил, что сейчас каждое взаимодействие между Украиной и партнерами важно.

"Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - отметил он.

Атака России по Киеву 31 июля

Зеленский рассказал, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Он сообщил, что в Киеве до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки. Зато все поисково-спасательные работы уже завершены.

Фото: россияне атаковали Киев 31 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", - подчеркнул он.

По данным президента, ранены 159 человек, 16 из них - дети. Сейчас они все получают необходимую медицинскую помощь.

"Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам - всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такой подлый удар России снова показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.

"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал", - отметил лидер страны.

Он также выразил благодарность всем, кто поддержал украинцев.

"Мы ценим то, что президент (США Дональд, - ред.) Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, главной целью атаки стал Киев. Противник применил более 300 ударных дронов и по меньшей мере восемь крылатых ракет.

Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы столицы. В нескольких местах зафиксировано падение обломков, попадание в жилые дома, нежилые сооружения, автомобили и заведение высшего образования.

В Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки - под завалами спасатели долгое время искали погибших и пострадавших.

В целом по городу зафиксированы десятки повреждений различной степени. Последствия этой атаки стали одними из самых масштабных в Киеве за последние месяцы.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что сегодня, 1 августа, в Киеве объявили День траура по погибшим в результате ракетного удара россиян.

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