Анонс Patriot від Німеччини та нові цинічні заяви Путіна: новини за 1 серпня

Німеччина оголосила, що передасть Україні поетапно додаткові системи Patriot. Тим часом російський диктатор Володимир Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 1 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем Patriot, але поетапно

Німеччина передасть Україні поетапно додаткові системи Patriot для посилення протиповітряної оборони країни.

Зазначається, що Бундесвер найближчими днями передасть пускові установки до Patriot, а на другому етапі впродовж двох-трьох місяців надішле в Україну додаткові компоненти до систем.

"Цей процес (передача додаткових систем ППО Україні – ред.) є результатом тісної координації зі США та нашими союзниками по НАТО. Уряди Німеччини та США ініціювали цей процес координації 14 липня 2025 року, щоб значно посилити можливості протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними.

"Так, ці умови (припинення війни в Україні - ред.), безумовно, залишилися колишніми. Це ж не умови, а цілі, я сформулював цілі Росії. До того моменту нам говорили, що незрозуміло, чого Росія хоче, ось ми їх сформулювали в червні минулого року на зустрічі з керівництвом міністерства закордонних справ", - зазначив Путін.

Він заявив, що позитивно оцінив переговори двох сторін у Стамбулі. За його словами, переговори нібито завжди потрібні та важливі.

Російський диктатор також цинічно додав, що Росія готова почекати, якщо в Україні нібито вважають, що зараз не час для переговорів.

"Ну, в принципі, можна чекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, а треба почекати, будь ласка, ми готові почекати", - зазначив він.

Путін дорікнув Трампу "надмірними очікуваннями" від Росії

Російський диктатор Володимир Путін непрямо відповів на критику президента США Дональда Трампа і звинуватив того в "надлишкових очікуваннях".

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком очільник Кремля напряму не згадував Дональда Трампа, але побічно відреагував на його заяву про розчарування.

"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування - вони виникають від надмірних очікувань, як відомо, загальне правило", - заявив Путін.

Він продовжив, що ґрунтовні розмови потрібно вести "не на публіці, а в тиші переговорного процесу".

Трамп перекидає два атомні підводні човни через ядерні погрози Медведєва

Президент США Дональд Трамп віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Він зазначив, що погрози Медведєва є "вкрай провокаційними".

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків, сподіваюся, це не буде одним із таких випадків", - підкреслив Трамп.

Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри

За словами президента США Дональда Трампа, його поінформували, що тільки цього місяця 20 тисяч російських солдатів було вбито в "безглуздій війні" з Україною.

"З початку року Росія втратила 112 500 військових. Це дуже багато непотрібних смертей! Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти", - зазначив Трамп.

Він додав, що Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості. Вони загинули через удари російських ракет по Києву та інших містах.

Зеленський: росіяни за липень атакували Україну 3800 "Шахедами" та 260 ракетами

За словами президента України Володимира Зеленського, у липні Росія випустила по Україні майже чотири тисячі ударних дронів "Шахед" та близько 260 ракет різних типів.

"Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 - це балістика. Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти", - пояснив президент.