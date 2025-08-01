Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры

С начала года Россия потеряла более 112 тысяч военных. Это в 14 раз больше, чем у Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social .

По словам американского лидера, его только что проинформировали, что только в этом месяце 20 тысяч российских солдат были убиты в "нелепой войне" с Украиной.

"С начала года Россия потеряла 112 500 военных. Это очень много ненужных смертей! Украина, однако, тоже сильно пострадала. С 1 января 2025 года она потеряла примерно 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести", - отметил Трамп.

Он добавил, что Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве. Они погибли из-за ударов российских ракет по Киеву и другим городам.

"Это война, которой никогда не должно было быть - это война Байдена (46-го президента США - ред.), а не Трампа. Я здесь лишь для того, чтобы попытаться ее остановить", - заверил президент.