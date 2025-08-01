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Путин упрекнул Трампа в "избыточных ожиданиях" от России

Пятница 01 августа 2025 17:51
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Путин упрекнул Трампа в "избыточных ожиданиях" от России Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин непрямо ответил на критику президента США Дональда Трампа и обвинил того в "избыточных ожиданиях".

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит русская служба BBC.

Во время встречи с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко глава Кремля напрямую не упоминал Дональда Трампа, но косвенно отреагировал на его заявление о разочаровании.

"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования - они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило", - заявил Путин.

Он продолжил, что обстоятельные разговоры нужно вести "не на публике, а в тиши переговорного процесса".

Заявления Трампа

Напомним, после последнего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем разочаровании, подчеркивая, что глава Кремля не проявляет готовности завершить войну против Украины.

Трамп также несколько раз повторял, что Украина для Путина "как зеница ока".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Трампа расстраивает, когда после очередных переговоров с Путиным он видит, что Россия вновь разрушает мирные города Украины своими атаками.

На фоне своей разочарованности Трамп пригрозил России 100% вторичными тарифами. Если президент США выполнит обещанное, то такие меры должны вступить в силу после 8 августа.

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