Анонс F-16 для Украины от Бельгии и наступление РФ на Авдеевку: новости за 11 октября

Глава Минобороны Бельгии анонсировала отправку F-16 в Украину

Бельгия отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в рамках военной помощи в 2025 году, заявила министр обороны Людивин Дедондер.

Также она добавила, что ее страна примет участие в обучении пилотов ВСУ.

Такого еще не было. Россияне массированно наступают на Авдеевку, - Барабаш

Россияне пошли в массированное наступление в районе Авдеевки (Донецкая область), заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он добавил, что украинские военные подбили более 60 единиц вражеской техники, такого еще ни разу не было на этом направлении.

Зеленский об окончании войны: Мы в последнем периоде, самом тяжелом

Полномасштабная война России против Украины находится уже на завершающем периоде, и он может быть самым тяжелым, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, спрогнозировать окончание боевых действий в нашей стране все еще сложно.

Ракетный удар по селу Гроза: СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера"

СБУ разоблачила предателей, которые навели российский "Искандер" на кафе в селе Гроза в Харьковской области. Ими оказались два брата, которые перешли на сторону оккупантов.

Дания сможет передать Украине первые F-16 в начале следующего года, - Минобороны

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о возможности страны отправить в Украину первые истребители F-16 в первом квартале следующего года.

При этом глава Минобороны Дании отметил, что для обучения украинских пилотов потребуется определенное время.

Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

В него вошли артиллерийские снаряды и "совершенно новые системы ПВО, которые вскоре доставят в нашу страну".

Ездят на авто по 10 человек. Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной

Спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области, сообщил Центр национального сопротивления.

Израиль ликвидировал одного из основателей ХАМАС, - СМИ

Армия обороны Израиля, вероятно, ликвидировала одного из основателей террористической группировки ХАМАС Абу Усаму. Это произошло на территории Сектора Газа.

Украина организовала первый эвакуационный рейс из Израиля, - посол

Украина организовала первый эвакуационный рейс для наших граждан, которые остались в Израиле, рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В Израиле назвали количество погибших иностранцев из-за атак ХАМАС

В Израиле из-за атак и нападения ХАМАС погибли по меньшей мере 50 иностранцев. Среди жертв двое граждан Украины.

Такие данные привел министр иностранных дел Израиля Марк Регев.