Израиль ликвидировал одного из основателей ХАМАС, - СМИ

Армия обороны Израиля, вероятно, ликвидировала одного из основателей террористической группировки ХАМАС Абу Усаму. Это произошло на территории Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что в Нусейрате в центральной части Сектора Газа был ликвидирован Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Он считается одним из основателей ХАМАСа.

Большинство основателей террористической группировки умерли или тоже были ликвидированы:

шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го);

его помощник Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го);

шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го);

Ибрагим аль-Язур, Нашар (позже ставший мэром Рафаха);

Абд аль-Фаттах Духан (ликвидирован в октябре 2023-го);

Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го).

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Пока армия Израиля вернула под контроль территории, но есть угроза, что на территории страны все еще находятся боевики. Также Израиль атаковали со стороны Сирии и Ливана. ЦАХАЛ тоже ответил ударами.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам. По данным СМИ, Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС Аймана Юниса. Он погиб в результате ракетного удара по Нусейрату в Секторе Газа.

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