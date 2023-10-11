Дания сможет передать Украине первые F-16 в начале следующего года, - Минобороны

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о возможности страны отправить в Украину первые истребители F-16 в первом квартале следующего года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBN .

"Мы ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов", - сказал чиновник.

При этом глава Минобороны Дании отметил, что для обучения украинских пилотов потребуется определенное время.

"Нам предстоит проделать большую работу, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", - заявил Поульсен.

Коалиция по F-16 для Украины

Дания и Нидерланды возглавили усилия по обучению украинских пилотов полетам на F-16, а затем поставке истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять превосходству РФ в воздухе.

9 октября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил о том, что страна работает над "расширением и углублением" коалиции, обязавшихся поставить Украине истребители F-16.

Как заявляли ранее в Министерстве обороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

Напомним также, что в конце августа Норвегия также обязалась поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Сегодня, 11 октября, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в 2025 году. Также Бельгия примет участие в обучении пилотов ВСУ.