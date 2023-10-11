Зеленский об окончании войны: Мы в последнем периоде, самом тяжелом

Полномасштабная война России против Украины находится уже на завершающем периоде, и он может быть самым тяжелым. При этом прогнозировать окончание боевых действий в настоящее время сложно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Digi24 .

Отвечая на вопрос журналистов из Румынии о том, когда закончится война, украинский президент отметил, что, вероятно, никто сейчас не может назвать точную дату.

При этом Зеленский подчеркнул, что в настоящее время украинские военные продолжают вести контрнаступательную кампанию для освобождения временно оккупированных территорий страны.

"Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я тоже не могу вам этого сказать", - сказал президент

Также глава Украинского государства высказался об определенных периодах войны РФ против Украины, и озвучил мнение, что в настоящее время - уже завершающая стадия.

"Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период - захват, затем остановка наступления (войск РФ, - Ред.) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. Они уже смогли деоккупировать ряд населенных пунктов на юге страны.

Также бойцы ВСУ продвинулись под Бахмутом, где недавно освободили от российских оккупантов Клещиевку и Андреевку.

Как недавно отмечал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, главный прорыв контрнаступления произойдет после деоккупации Токмака Запорожской области.

Напомним также, что еще в мае советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что в полномасштабной войне РФ против Украины уже наступил переломный момент, а стратегические цели оккупантов скатились на попытки захватить хоть какое-то населенное место.