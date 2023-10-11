Ездят на авто по 10 человек. Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной

Спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Группы диверсантов прибыли в район Красной Яруги Белгородской области с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумщины", - говорится в сообщении.

Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной (sprotyv.mod.gov.ua)

В частности, белгородское подполье фиксирует их передвижение на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев.

"О прибытии и маршрутах передвижения, подполье доложили военнослужащие ВС РФ", - говорят в Центре.

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты предпринимают постоянные попытки прорыва ДРГ на этом участке приграничья. Так, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.

В связи с этим в Сумской области была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной с РФ зоны.

Для справки

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. В частности, регион соседствует с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Ппротяжённость государственной границы с Россией - 562,8 км.