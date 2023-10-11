ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ездят на авто по 10 человек. Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной

Украина, Среда 11 октября 2023 13:05
UA EN RU
Ездят на авто по 10 человек. Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной Фото: спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Группы диверсантов прибыли в район Красной Яруги Белгородской области с целью дестабилизации обстановки в приграничных районах Сумщины", - говорится в сообщении.

Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной (sprotyv.mod.gov.ua)

В частности, белгородское подполье фиксирует их передвижение на автомобилях Toyota Hilux группами по 10 спецназовцев.

"О прибытии и маршрутах передвижения, подполье доложили военнослужащие ВС РФ", - говорят в Центре.

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты предпринимают постоянные попытки прорыва ДРГ на этом участке приграничья. Так, 25 июня в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, но с потерями отступил. В январе группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину, но ВСУ открыли огонь.

В связи с этим в Сумской области была объявлена эвакуация из 5-километровой приграничной с РФ зоны.

Для справки

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. В частности, регион соседствует с Брянской, Курской и Белгородской областями России. Ппротяжённость государственной границы с Россией - 562,8 км.

Ездят на авто по 10 человек. Спецподразделения РФ готовят диверсии на границе с Украиной

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать