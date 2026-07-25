Анонимно и без очередей: как военным забронировать билеты на поезд через "Армию+"

Военнослужащие могут удобно заказывать билеты на поезда "Укрзализныци" через приложение "Армия+". Кроме спецброни для защитников и их родных действуют предусмотренные законодательством скидки и право на бесплатный проезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как сообщает перевозчик, приобретение спецбилетов доступно в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.
Услуга полностью анонимна - отдельный аккаунт на имя пассажира не создается.
Чтобы оформить билет онлайн:
После приобретения проездной документ необходимо сохранить. Это можно сделать в меню приложения "Показать PDF-билет" или указать электронную почту при покупке.
Защитники могут также оставить заявку на получение билетов непосредственно в железнодорожной кассе, указав свои персональные данные, маршрут и номер поезда.
В частности, для военных действуют льготы на проезд:
Напомним, пассажиры украинских поездов имеют доступ к ряду льгот, цифровым услугам и актуальной информации о проезде.
Часть граждан имеет право на бесплатные билеты или скидки 50% на поезда "Укрзализныци" в зависимости от льготной категории и сезона.
Также в скоростных поездах Интерсити и на отдельных маршрутах дальнего сообщения для пассажиров доступен бесплатный Wi-Fi через Starlink.
В "Укрзализныце" разъяснили, планируется ли повышение стоимости билетов на поезда и от каких факторов сейчас зависит ценообразование