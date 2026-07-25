Анонимно и без очередей: как военным забронировать билеты на поезд через "Армию+"

Как забронировать билет через "Армия+"

Как сообщает перевозчик, приобретение спецбилетов доступно в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

Услуга полностью анонимна - отдельный аккаунт на имя пассажира не создается.

Чтобы оформить билет онлайн:

Выделите раздел "Укрзализныци" в приложении "Армия+".

Выполните поиск необходимого рейса.

Введите данные пассажира и оплатите покупку.

После приобретения проездной документ необходимо сохранить. Это можно сделать в меню приложения "Показать PDF-билет" или указать электронную почту при покупке.

Как получить билеты через кассу и льготы

Защитники могут также оставить заявку на получение билетов непосредственно в железнодорожной кассе, указав свои персональные данные, маршрут и номер поезда.

В частности, для военных действуют льготы на проезд: