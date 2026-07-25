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Анонимно и без очередей: как военным забронировать билеты на поезд через "Армию+"

13:30 25.07.2026 Сб
2 мин
Купить билет можно за считанные минуты
aimg Сергей Козачук
Фото: военные могут забронировать билеты на поезд через "Армию+" (Getty Images)

Военнослужащие могут удобно заказывать билеты на поезда "Укрзализныци" через приложение "Армия+". Кроме спецброни для защитников и их родных действуют предусмотренные законодательством скидки и право на бесплатный проезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как забронировать билет через "Армия+"

Как сообщает перевозчик, приобретение спецбилетов доступно в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

Услуга полностью анонимна - отдельный аккаунт на имя пассажира не создается.

Чтобы оформить билет онлайн:

  • Выделите раздел "Укрзализныци" в приложении "Армия+".
  • Выполните поиск необходимого рейса.
  • Введите данные пассажира и оплатите покупку.

После приобретения проездной документ необходимо сохранить. Это можно сделать в меню приложения "Показать PDF-билет" или указать электронную почту при покупке.

Как получить билеты через кассу и льготы

Защитники могут также оставить заявку на получение билетов непосредственно в железнодорожной кассе, указав свои персональные данные, маршрут и номер поезда.

В частности, для военных действуют льготы на проезд:

  • Участники боевых действий (УБД) - имеют право на бесплатный проезд в обе стороны ("туда" и "обратно") один раз в два года или на 50% скидки один раз в год.
  • Родители погибших или пропавших без вести военных - получают постоянную скидку 50% на проезд в пассажирских поездах всех категорий и в вагонах 1-го, 2-го и 3-го классов ("ИС+", "ИС", "РЭ", "Р").

Стуация с билетами и сервисы "Укрзализныци"

Напомним, пассажиры украинских поездов имеют доступ к ряду льгот, цифровым услугам и актуальной информации о проезде.

Часть граждан имеет право на бесплатные билеты или скидки 50% на поезда "Укрзализныци" в зависимости от льготной категории и сезона.

Также в скоростных поездах Интерсити и на отдельных маршрутах дальнего сообщения для пассажиров доступен бесплатный Wi-Fi через Starlink.

В "Укрзализныце" разъяснили, планируется ли повышение стоимости билетов на поезда и от каких факторов сейчас зависит ценообразование

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