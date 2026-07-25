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Анонімно та без черг: як військовим забронювати квитки на поїзд через "Армію+"

13:30 25.07.2026 Сб
2 хв
Купити квиток можна за лічені хвилини
aimg Сергій Козачук
Фото: військові можуть забронювати квитки на поїзд через "Армію+" (Getty Images)

Військовослужбовці можуть зручно замовляти квитки на поїзди "Укрзалізниці" через застосунок "Армія+". Крім спецброні, для захисників та їхніх рідних діють передбачені законодавством знижки та право на безплатний проїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як забронювати квиток через "Армія+"

Як інформує перевізник, придбання спецквитків доступне в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення потяга з початкової станції.

Послуга повністю анонімна - окремий акаунт на імʼя пасажира не створюється.

Щоб оформити квиток онлайн:

  • Перейдіть до розділу "Укрзалізниці" в застосунку "Армія+".
  • Здійсніть пошук необхідного рейсу.
  • Введіть дані пасажира та оплатіть покупку.

Після придбання проїзний документ необхідно зберегти. Це можна зробити через меню застосунку "Показати PDF-квиток" або вказавши свою електронну пошту під час купівлі.

Як отримати квитки через касу та пільги

Захисники також можуть залишити заявку на отримання квитків безпосередньо в залізничній касі, вказавши свої персональні дані, маршрут та номер потяга.

Зокрема, для військових діють пільги на проїзд:

  • Учасники бойових дій (УБД) - мають право на безплатний проїзд в обидва боки ("туди" і "назад") один раз на два роки або на 50% знижки один раз на рік.
  • Батьки загиблих чи зниклих безвісти військових - отримують постійну знижку 50% на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій та у вагонах 1-го, 2-го і 3-го класів ("ІС+", "ІС", "РЕ", "Р").

Стуація з квитками та сервіси "Укрзалізниці"

Нагадаємо, пасажири українських поїздів мають доступ до низки пільг, цифрових послуг та актуальної інформації про проїзд.

Частина громадян має право на безкоштовні квитки або знижки 50% на поїзди "Укрзалізниці" залежно від пільгової категорії та сезону.

Також у швидкісних поїздах Інтерсіті та на окремих маршрутах далекого сполучення для пасажирів доступний безкоштовний Wi-Fi через Starlink.

В "Укрзалізниці" роз'яснили, чи планується підвищення вартості квитків на поїзди та від яких факторів зараз залежить ціноутворення

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