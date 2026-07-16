Бесплатно или за полцены: кто из украинцев имеет льготы на проезд в поездах

Часть украинцев имеет право на бесплатный проезд или скидки при покупке билетов на железнодорожный транспорт. Размер льготы зависит от категории граждан и сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу " Укрзализныци ".

Льготы для людей с инвалидностью

Как отмечает перевозчик, для лиц с инвалидностью разной степени действуют особые условия приобретения билетов. Они могут путешествовать по железной дороге по сниженным тарифам.

Люди с инвалидностью, дети с инвалидностью и их сопроводители получают 50% скидки на проезд. Льгота действует в период с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.

Лица с инвалидностью в результате войны I и II групп имеют право на бесплатный проезд один раз в год в обе стороны ("туда" и "обратно"). Также они получают 50% скидки с 1 октября по 15 мая без лимита на поездки.

Лица с инвалидностью в результате войны III группы могут бесплатно путешествовать раз в два года (в обе стороны) или раз в год с 50% скидкой. Дополнительно для них действует сезонная скидка 50% с 1 октября по 15 мая.

Сопроводители лиц с инвалидностью в результате войны (а также участников боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет) получают 50% скидки на одну поездку "туда и обратно" на сутки во время сопровождения. Такую же скидку без ограничений они получают с 1 октября по 15 мая.

Льготы для военных и их семей

Государство обеспечивает поддержку военнослужащих и членов их семей во время железнодорожных поездок.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в обе стороны раз в два года или одну поездку в год с 50% скидкой.

Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих получают 50% скидки на проезд в пассажирских поездах всех категорий.

Льгота распространяется на вагоны 1-го, 2-го и 3-го классов поездов категорий "Интерсити+", "Интерсити", "Региональный экспресс" и "Региональный".