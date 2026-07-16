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Бесплатно или за полцены: кто из украинцев имеет льготы на проезд в поездах

07:30 16.07.2026 Чт
3 мин
Государство предоставляет особые скидки военным и их родным
aimg Сергей Козачук
Бесплатно или за полцены: кто из украинцев имеет льготы на проезд в поездах Фото: кто из украинцев имеет льготы на проезд в поездах (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Часть украинцев имеет право на бесплатный проезд или скидки при покупке билетов на железнодорожный транспорт. Размер льготы зависит от категории граждан и сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Льготы для людей с инвалидностью

Как отмечает перевозчик, для лиц с инвалидностью разной степени действуют особые условия приобретения билетов. Они могут путешествовать по железной дороге по сниженным тарифам.

Люди с инвалидностью, дети с инвалидностью и их сопроводители получают 50% скидки на проезд. Льгота действует в период с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.

Лица с инвалидностью в результате войны I и II групп имеют право на бесплатный проезд один раз в год в обе стороны ("туда" и "обратно"). Также они получают 50% скидки с 1 октября по 15 мая без лимита на поездки.

Лица с инвалидностью в результате войны III группы могут бесплатно путешествовать раз в два года (в обе стороны) или раз в год с 50% скидкой. Дополнительно для них действует сезонная скидка 50% с 1 октября по 15 мая.

Сопроводители лиц с инвалидностью в результате войны (а также участников боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет) получают 50% скидки на одну поездку "туда и обратно" на сутки во время сопровождения. Такую же скидку без ограничений они получают с 1 октября по 15 мая.

Льготы для военных и их семей

Государство обеспечивает поддержку военнослужащих и членов их семей во время железнодорожных поездок.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в обе стороны раз в два года или одну поездку в год с 50% скидкой.

Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих получают 50% скидки на проезд в пассажирских поездах всех категорий.

Льгота распространяется на вагоны 1-го, 2-го и 3-го классов поездов категорий "Интерсити+", "Интерсити", "Региональный экспресс" и "Региональный".

Сервисы "Укрзализныци"

Напомним, в Украине действуют четкие правила перевозки домашних животных и птиц в поездах внутреннего сообщения. Для пассажиров с любимцами предусмотрены отдельные требования в зависимости от размера животного и типа вагона, определяющих, понадобится ли клетка, тамбур или выкуп всего купе.

Кроме того, перевозчик постоянно обновляет подвижной состав. Недавно "Укрзализныця" добавила новые вагоны отечественного производства на популярные маршруты в Ужгород и Днепр, что улучшило комфорт путешествий, в частности для пассажиров верхних полок.

Также в Украине отправились в рейсы новые детские вагоны "Укрзализныци", где правила бесплатного проезда для малышей отличаются в зависимости от того, следует ли поезд внутри страны или за границу.

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