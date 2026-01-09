Аномальная погода задерживает поезда УЗ: какие рейсы отправляются сегодня не по графику
Украину накрыла существенная непогода. Поэтому в течение сегодняшних суток - 9 января 2026 года - ряд поездов "Укрзализныци" отправляется из начального пункта с отклонениями от графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Как будут курсировать поезда УЗ в течение 9 января
Украинцам рассказали, что из-за аномальных погодных условий (в частности обледенения контактной сети) сегодня - в пятницу, 9 января - ряд поездов УЗ задерживается.
Учитывая такую ситуацию, "Укрзализныця" будет отправлять ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика:
- №114 "Ужгород - Харьков" (+1.30);
- №42 "Трускавец - Днепр" (+1 час);
- №143 "Сумы - Рахов" (+3 часа);
- №60 "Чоп - Киев" (+1.30);
- №57 "Ясиня - Киев" (+1 час);
- №18 "Ужгород - Харьков" (+1 час);
- №158 "Чоп - Львов" (+1.30);
- №157 "Львов - Чоп" (+30 минут);
- №48/104 "Чоп, Львов - Барвинково" (+1.30);
- №291 "Киев - Львов" (+30 минут);
- №219 "Днепр - Киев" (+4 часа);
- №178 "Ивано-Франковск - Киев" (+3 часа);
- №771 "Киев - Хмельницкий" (+3 часа);
- №6 "Ясиня - Запорожье" (+2.30).
"Время задержки ориентировочное и может меняться", - подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".
Пассажиров попросили также "внимательно слушать объявления на вокзалах".
"УЗ работает над тем, чтобы поезда как можно скорее вернулись к движению по расписанию", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Ситуация с погодой в Украине
В последние дни синоптики предупреждают украинцев о существенном осложнении погодных условий.
Так, в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) некоторые области Украины засыпает снегом в связи с перемещением активного циклона с юго-запада. Местами выпало до 35 см снега.
Кое-где наблюдаются порывы ветра и метели. В других местах - мокрый снег и дождь.
Во многих локациях - гололед, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.
Из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах.
Правоохранители фиксируют значительное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (есть погибшие и травмированные в ДТП).
В нескольких областях с утра 9 января продолжают действовать ограничения для движения тяжеловесного транспорта.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.
