Главная » Жизнь » Общество

Аномальная погода задерживает поезда УЗ: какие рейсы отправляются сегодня не по графику

Пятница 09 января 2026 13:40
Аномальная погода задерживает поезда УЗ: какие рейсы отправляются сегодня не по графику Сегодня некоторые поезда УЗ отправляются в рейс не по графику (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украину накрыла существенная непогода. Поэтому в течение сегодняшних суток - 9 января 2026 года - ряд поездов "Укрзализныци" отправляется из начального пункта с отклонениями от графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Как будут курсировать поезда УЗ в течение 9 января

Украинцам рассказали, что из-за аномальных погодных условий (в частности обледенения контактной сети) сегодня - в пятницу, 9 января - ряд поездов УЗ задерживается.

Учитывая такую ситуацию, "Укрзализныця" будет отправлять ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика:

  • №114 "Ужгород - Харьков" (+1.30);
  • №42 "Трускавец - Днепр" (+1 час);
  • №143 "Сумы - Рахов" (+3 часа);
  • №60 "Чоп - Киев" (+1.30);
  • №57 "Ясиня - Киев" (+1 час);
  • №18 "Ужгород - Харьков" (+1 час);
  • №158 "Чоп - Львов" (+1.30);
  • №157 "Львов - Чоп" (+30 минут);
  • №48/104 "Чоп, Львов - Барвинково" (+1.30);
  • №291 "Киев - Львов" (+30 минут);
  • №219 "Днепр - Киев" (+4 часа);
  • №178 "Ивано-Франковск - Киев" (+3 часа);
  • №771 "Киев - Хмельницкий" (+3 часа);
  • №6 "Ясиня - Запорожье" (+2.30).

"Время задержки ориентировочное и может меняться", - подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".

Пассажиров попросили также "внимательно слушать объявления на вокзалах".

"УЗ работает над тем, чтобы поезда как можно скорее вернулись к движению по расписанию", - подытожили в компании.

Аномальная погода задерживает поезда УЗ: какие рейсы отправляются сегодня не по графикуПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ситуация с погодой в Украине

В последние дни синоптики предупреждают украинцев о существенном осложнении погодных условий.

Так, в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) некоторые области Украины засыпает снегом в связи с перемещением активного циклона с юго-запада. Местами выпало до 35 см снега.

Кое-где наблюдаются порывы ветра и метели. В других местах - мокрый снег и дождь.

Во многих локациях - гололед, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах.

Правоохранители фиксируют значительное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (есть погибшие и травмированные в ДТП).

В нескольких областях с утра 9 января продолжают действовать ограничения для движения тяжеловесного транспорта.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.

Напомним, 8 января "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после рекордно быстрого обновления всех графиков.

Кроме того, в УЗ сообщили, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Укрзализныця Погода в Украине Непогода в Украине Поезда Поезда Пассажиры
