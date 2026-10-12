Эксклюзивный сюрприз iPhone Duo: что увидят пользователи при первом включении

Новые владельцы будущего iPhone Duo смогут получить бонус при покупке гаджета в фирменном магазине Apple Store. Система позволит настроить экран загрузки так, чтобы при первом включении смартфон приветствовал владельца по имени.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост аналитика Bloomberg Марка Гурмана в X .

Особенности персонализации и разработка Prestor

Согласно информации Марка Гурмана, розничные точки Apple получат специальное оборудование для модификации процесса загрузки смартфона.

При первом включении на экране появится стандартное приветствие "Hello", после чего система добавит имя покупателя - например, "Hello, John".

Fun malý Touch для iPhone Duo launch: Apple retail stores will have system to customize the boot of the device with buyer's name so it says "Hello, Mark" (для примера) когда его берут на першому часу. (US only, Duo only, English and Spanish). – Mark Gurman (@markgurman) октябрь 9, 2026

Эксперты отмечают, что подобная модификация может основываться на фирменной технологии Presto.

Эта система позволяет компании обновлять программное обеспечение на упакованном iPhone прямо на складе с помощью специальных платформ, не открывая заводские коробки.

На данный момент остается неизвестным, смогут ли пользователи изменить или выключить это приветствие уже после начала использования устройства.

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Ограничение новой услуги

Со всем тем воспользоваться такой опцией смогут далеко не все покупатели. Услуга будет иметь ряд строгих ограничений:

функция будет доступна исключительно в американских розничных магазинах Apple Store;

персонализация будет касаться только модели iPhone Duo;

настройка будет поддерживаться только на английском и испанском языках.

Официальный старт продажи гаджета запланирован на 23 октября, тогда как предварительные заказы стартуют уже с сегодняшнего дня, 12 октября.