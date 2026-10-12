Прорыв Xiaomi: складной флагман 18 Fold занял первое место в бенчмарке AnTuTu
AnTuTu опубликовала официальный отчет со средними показателями производительности Android-устройств за сентябрь. Первое место в новом рейтинге занял новый складной флагман Xiaomi 18 Fold.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет AnTuTu.
Кастомный чип и новый стандарт памяти
Складной гаджет от Xiaomi появился на рынке около месяца назад и уже продемонстрировал выдающиеся результаты благодаря аппаратному обеспечению.
"Сердцем" устройства стал фирменный процессор Xring O3. Несмотря на использование более старого технологического процесса при производстве, чип успешно конкурирует с новейшим Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в большинстве тестов.
Кроме процессора, значительный прирост производительности обеспечили другие компоненты:
- рекордный объем в 16 гигабайт оперативной памяти;
- накопитель емкостью 1 терабайт;
- использование передовой памяти стандарта LPDDR6, ставшего индустриальным дебютом на рынке смартфонов.
Отметим, что смартфон получил 7,68-дюймовый внутренний и 5,38-дюймовый внешний дисплей.
Характеристики:
- Пиковая яркость до 4000 нит.
- Адаптивная частота обновления LTPO в диапазоне от 1 до 120 Гц.
- Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обоих экранах.
- Усиленная рамка из прочного алюминиевого сплава.
- Фирменный шарнир нового поколения с трехзвенной конструкцией, огибающей экран и обеспечивающей высокую прочность.
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Другие позиции в рейтинге AnTuTu
Несмотря на лидерство сложной новинки от Xiaomi, процессоры Qualcomm удерживают прочные позиции в верхней части таблицы.
Следующие три места в списке заняли модели, построенные на базе передового чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:
- Второе место досталось смартфону iQOO 16 от бренда Vivo.
- Третью строчку занял Honor Magic 9 Pro Max.
- На четвёртом месте расположился классический моноблок Xiaomi 18 Pro Max.
Единственным представителем платформы MediaTek в верхней части списка стал флагман Oppo Find X10 Pro Max на базе чипа Dimensity 9600 Pro, закрывшего первую пятерку лучших устройств месяца.