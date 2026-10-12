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Прорыв Xiaomi: складной флагман 18 Fold занял первое место в бенчмарке AnTuTu

14:14 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Прорыв Xiaomi: складной флагман 18 Fold занял первое место в бенчмарке AnTuTu Китайский флагман первый в сентябрьском рейтинге самых мощных смартфонов (скриншот: Xiaomi)
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AnTuTu опубликовала официальный отчет со средними показателями производительности Android-устройств за сентябрь. Первое место в новом рейтинге занял новый складной флагман Xiaomi 18 Fold.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет AnTuTu.

Кастомный чип и новый стандарт памяти

Складной гаджет от Xiaomi появился на рынке около месяца назад и уже продемонстрировал выдающиеся результаты благодаря аппаратному обеспечению.

"Сердцем" устройства стал фирменный процессор Xring O3. Несмотря на использование более старого технологического процесса при производстве, чип успешно конкурирует с новейшим Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в большинстве тестов.

Кроме процессора, значительный прирост производительности обеспечили другие компоненты:

  • рекордный объем в 16 гигабайт оперативной памяти;
  • накопитель емкостью 1 терабайт;
  • использование передовой памяти стандарта LPDDR6, ставшего индустриальным дебютом на рынке смартфонов.

Отметим, что смартфон получил 7,68-дюймовый внутренний и 5,38-дюймовый внешний дисплей.

Характеристики:

  • Пиковая яркость до 4000 нит.
  • Адаптивная частота обновления LTPO в диапазоне от 1 до 120 Гц.
  • Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 на обоих экранах.
  • Усиленная рамка из прочного алюминиевого сплава.
  • Фирменный шарнир нового поколения с трехзвенной конструкцией, огибающей экран и обеспечивающей высокую прочность.

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Другие позиции в рейтинге AnTuTu

Несмотря на лидерство сложной новинки от Xiaomi, процессоры Qualcomm удерживают прочные позиции в верхней части таблицы.

Следующие три места в списке заняли модели, построенные на базе передового чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6:

  • Второе место досталось смартфону iQOO 16 от бренда Vivo.
  • Третью строчку занял Honor Magic 9 Pro Max.
  • На четвёртом месте расположился классический моноблок Xiaomi 18 Pro Max.

Единственным представителем платформы MediaTek в верхней части списка стал флагман Oppo Find X10 Pro Max на базе чипа Dimensity 9600 Pro, закрывшего первую пятерку лучших устройств месяца.

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