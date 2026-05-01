Google интегрирует Gemini в авто: ИИ возьмет на себя навигацию и настройки

15:44 01.05.2026 Пт
3 мин
Техногигант выпускает масштабный апгрейд для миллионов водителей
aimg Ольга Завада
Google интегрирует Gemini в авто: ИИ возьмет на себя навигацию и настройки Gemini будет помогать водителям эффективно планировать маршруты (фото: Getty Images)
ИИ Gemini официально разворачивают в автомобилях со встроенными сервисами Google (Google built-in). Это масштабное обновление системы Google Assistant, позволяющее водителям общаться со своим авто на естественном языке, планировать маршруты и получать техническую информацию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Главное преимущество Gemini - отказ от строгих голосовых команд. Теперь водители могут вести свободный диалог с ИИ.

Какие сервисы доступны

Идеальная остановка: вы можете попросить ИИ найти ресторан с высоким рейтингом и столиками на улице вдоль маршрута, а затем уточнить: "А как там с парковкой?" или "Есть ли вегетарианское меню?"

Контроль ситуации: вы можете спросить, происходит ли сейчас мероприятие на стадионе рядом и стоит ли ожидать пробок. Также водители могут голосом сообщать об авариях, помогая другим пользователям Google Maps.

Работа с текстами: Gemini перескажет новые сообщения и позволит отвечать на них, редактируя текст в процессе без необходимости начинать диктовку заново.

Развлечения и обучение за рулем могут быть безопасными?

Новый режим Gemini Live (пока в бета-версии) позволяет вести полноценные разговоры во время долгих поездок. Просто скажите "Hey Google, давайте поговорим", чтобы начать.

Какие опции доступны:

Познавательные факты: узнайте историю места, куда направляетесь (например, интересные факты об архитектурных памятниках или известных личностях, которые живут поблизости).

Планирование досуга: попросите порекомендовать лучшие пешеходные маршруты и уточните, есть ли смотровые площадки с видами.

Персональный плейлист: ИИ найдет нужную радиостанцию или подберет музыку в YouTube Music. Запрос может звучать, например, так: "бодрый фолк-рок 70-х, но без медленных баллад".

Глубокая интеграция с системами автомобиля

Google тесно сотрудничает с производителями авто, чтобы Gemini мог управлять внутренними настройками и предоставлять необходимую информацию.

Спросите "Как подготовить машину к автоматической мойке?" и Gemini предоставит ответ, основанный на инструкции к вашей модели авто.

Функции для электромобилей (EV): вы можете узнать текущий уровень заряда и прогноз емкости батареи на момент прибытия. ИИ поможет найти ближайший чарджер и посоветует кафе рядом, чтобы переждать, пока авто будет заряжаться.

Интуитивный комфорт: водителю достаточно сказать "Здесь туманно и я замерз", чтобы система самостоятельно включила обогрев.

Как получить обновление?

Пользователи совместимых автомобилей, которые вошли в свой Google-аккаунт, увидят предложение перейти на Gemini. После обновления доступ к ИИ можно будет получить фразой "Hey Google", прикосновением к микрофону на экране или кнопкой на руле.

Сначала развертывание ИИ-сервиса стартует в США на английском языке. В ближайшем будущем Google планирует расширить поддержку в других странах, а также предоставить водителям доступ к информации в Gmail, Calendar и Google Home прямо из салона авто.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
