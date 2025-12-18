ua en ru
Андре Тан рассказал про самые модные свитеры зимы 2026: что будет в тренде

Четверг 18 декабря 2025 12:57
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Зимний гардероб 2025/2026 невозможно представить без стильного свитера. Украинский дизайнер Андре Тан назвал модели, которые стали ключевыми в этом сезоне, а также объяснил, как правильно интегрировать их в повседневные образы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Какие свитеры в тренде зимой 2025-2026

Пушистые свитеры - главный хит сезона

Первую позицию среди трендов занимают пушистые свитера с длинным ворсом. Они создают ощущение уюта и добавляют образ объема и текстуры.

Такие модели хорошо сочетаются как с джинсами, так и с юбками - особенно в случаях, когда хочется выглядеть стильно, но без чрезмерной строгости. Именно этот тренд, по словам дизайнера, находится на пике популярности.

Андре Тан рассказал про самые модные свитеры зимы 2026: что будет в трендеАндре Тан назвал самые модные варианты свитеров (скриншот)

Аргайл - возвращение классики

Вторым важным трендом стали свитеры с принтом аргайл - это ромбовый узор, вновь активно вернувшийся в моду. Такие модели смотрятся уместно с джинсами, классическими брюками или даже мини-юбками.

Аргайл придает образу сдержанной элегантности и подчеркивает тренд на обновленную классику, которая снова актуальна зимой.

Андре Тан рассказал про самые модные свитеры зимы 2026: что будет в трендеАндре Тан назвал самые модные варианты свитеров (скриншот)

Необычный крой и акцентные детали

Отдельное внимание Андре Тан советует обратить на свитеры с нестандартным кроем. Речь идет не о базовых прямых моделях, а о вариантах с акцентными рукавами, асимметрией или дополнительными декоративными элементами.

Такие свитеры всегда выглядят эффектно и придают образу индивидуальности, особенно когда хочется выделиться без лишней яркости.

Андре Тан рассказал про самые модные свитеры зимы 2026: что будет в трендеАндре Тан назвал самые модные варианты свитеров (скриншот)

Красный свитер

Четвертый тренд - красный свитер во всех его оттенках. От глубокого темно-красного до яркого Valentino red - этот цвет стал настоящим символом сезона.

По словам дизайнера, без красного свитера этой зимой сложно представить актуальный гардероб. Он придает энергии образу, освежает его и работает как стильный акцент даже в минималистических сочетаниях.

Андре Тан рассказал про самые модные свитеры зимы 2026: что будет в трендеАндре Тан назвал самые модные варианты свитеров (скриншот)

Подытоживая, Андре Тан отмечает: модный зимний свитер должен быть не только теплым, но и характерным. Пушистые текстуры, классические принты, необычный крой и яркие цвета - именно эти детали формируют стильный образ сезона.

Выбирая такие модели, можно легко обновить гардероб и оставаться в тренде в течение всей зимы.

