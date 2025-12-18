Андре Тан рассказал про самые модные свитеры зимы 2026: что будет в тренде
Зимний гардероб 2025/2026 невозможно представить без стильного свитера. Украинский дизайнер Андре Тан назвал модели, которые стали ключевыми в этом сезоне, а также объяснил, как правильно интегрировать их в повседневные образы.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.
Какие свитеры в тренде зимой 2025-2026
Пушистые свитеры - главный хит сезона
Первую позицию среди трендов занимают пушистые свитера с длинным ворсом. Они создают ощущение уюта и добавляют образ объема и текстуры.
Такие модели хорошо сочетаются как с джинсами, так и с юбками - особенно в случаях, когда хочется выглядеть стильно, но без чрезмерной строгости. Именно этот тренд, по словам дизайнера, находится на пике популярности.
Аргайл - возвращение классики
Вторым важным трендом стали свитеры с принтом аргайл - это ромбовый узор, вновь активно вернувшийся в моду. Такие модели смотрятся уместно с джинсами, классическими брюками или даже мини-юбками.
Аргайл придает образу сдержанной элегантности и подчеркивает тренд на обновленную классику, которая снова актуальна зимой.
Необычный крой и акцентные детали
Отдельное внимание Андре Тан советует обратить на свитеры с нестандартным кроем. Речь идет не о базовых прямых моделях, а о вариантах с акцентными рукавами, асимметрией или дополнительными декоративными элементами.
Такие свитеры всегда выглядят эффектно и придают образу индивидуальности, особенно когда хочется выделиться без лишней яркости.
Красный свитер
Четвертый тренд - красный свитер во всех его оттенках. От глубокого темно-красного до яркого Valentino red - этот цвет стал настоящим символом сезона.
По словам дизайнера, без красного свитера этой зимой сложно представить актуальный гардероб. Он придает энергии образу, освежает его и работает как стильный акцент даже в минималистических сочетаниях.
Подытоживая, Андре Тан отмечает: модный зимний свитер должен быть не только теплым, но и характерным. Пушистые текстуры, классические принты, необычный крой и яркие цвета - именно эти детали формируют стильный образ сезона.
Выбирая такие модели, можно легко обновить гардероб и оставаться в тренде в течение всей зимы.
