Андре Тан розповів про наймодніші светри зими 2026: що буде в тренді

Зимовий гардероб 2025/2026 неможливо уявити без стильного светра. Український дизайнер Андре Тан назвав моделі, які стали ключовими цього сезону, а також пояснив, як правильно інтегрувати їх у повсякденні образи.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Які светри в тренді взимку 2025-2026

Пухнасті светри - головний хіт сезону

Першу позицію серед трендів посідають пухнасті светри з довгим ворсом. Вони створюють відчуття затишку і додають образу об'єму та текстури.

Такі моделі добре поєднуються як з джинсами, так і зі спідницями - особливо у випадках, коли хочеться мати стильний вигляд, але без надмірної строгості. Саме цей тренд, за словами дизайнера, перебуває на піку популярності.

Аргайл - повернення класики

Другим важливим трендом стали светри з принтом аргайл - це ромбовий візерунок, який знову активно повернувся в моду. Такі моделі мають доречний вигляд із джинсами, класичними штанами або навіть мініспідницями.

Аргайл надає образу стриманої елегантності та підкреслює тренд на оновлену класику, яка знову актуальна взимку.

Незвичний крій та акцентні деталі

Окрему увагу Андре Тан радить звернути на светри з нестандартним кроєм. Йдеться не про базові прямі моделі, а про варіанти з акцентними рукавами, асиметрією або додатковими декоративними елементами.

Такі светри завжди мають ефектний вигляд і надають образу індивідуальності, особливо коли хочеться виділитися без зайвої яскравості.

Червоний светр

Четвертий тренд - червоний светр у всіх його відтінках. Від глибокого темно-червоного до яскравого Valentino red - цей колір став справжнім символом сезону.

За словами дизайнера, без червоного светра цієї зими складно уявити актуальний гардероб. Він додає енергії образу, освіжає його і працює як стильний акцент навіть у мінімалістичних поєднаннях.

Підсумовуючи, Андре Тан зазначає: модний зимовий светр має бути не лише теплим, а й характерним. Пухнасті текстури, класичні принти, незвичний крій та яскраві кольори - саме ці деталі формують стильний образ сезону.

Обираючи такі моделі, можна легко оновити гардероб і залишатися в тренді протягом усієї зими.