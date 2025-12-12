ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Антитренды зимы 2026: Андре Тан назвал вещи, которые испортят весь образ

Пятница 12 декабря 2025 13:12
UA EN RU
Антитренды зимы 2026: Андре Тан назвал вещи, которые испортят весь образ Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды зимы-2026. Эксперт назвал элементы гардероба, которые безнадежно устарели и требуют немедленной замены.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

В новом видео он назвал несколько утративших актуальность трендов и предложил стильные и современные альтернативы.

По словам модельера, мода стремительно меняется, а некоторые привычные комбинации, популярные несколько сезонов назад, сегодня могут существенно испортить образ.

Антитренды зимы 2025-2026

Угги + леггинсы

Первым в списке антитрендов дизайнер назвал сочетание уггов с леггинсами. По его словам, эта комбинация больше не смотрится так эффектно, как раньше.

Андре Тан подчеркивает: если есть желание оставаться в тренде, следует отказаться от этого сочетания. Вместо уггов он советует обратить внимание на стильные ботинки или другую обувную классику, которая придает образу утонченности.

В то же время любителям уггов модельер предлагает другое решение: сочетать их с брюками-клеш - такой вариант выглядит гораздо современнее и интереснее.

Антитренды зимы 2026: Андре Тан назвал вещи, которые испортят весь образКакие вещи вышли из моды (скриншот)

Сапоги + джогеры

Второй антитренд - сочетание тяжелых зимних сапог с джогерами. Когда-то эта комбинация была очень популярна, но, по словам дизайнера, сейчас выглядит устарело и неуместно.

Вместо джогеров Андре Тан рекомендует выбирать теплые, свободные брюки прямого кроя. Такой силуэт придает образу актуальности, оставаясь комфортным в зимнее время.

Антитренды зимы 2026: Андре Тан назвал вещи, которые испортят весь образАндре Тан рассказал про антитренды зимы (скриншот)

Куртка + спортивный костюм

Третьим антитрендом модельер называет сочетание короткой куртки со спортивным костюмом. Многие считают этот вариант универсальным для холодного времени года, однако Тан уверяет: сегодня он уже не работает.

Дизайнер советует заменить куртку на дубленку или шубу - эти варианты создают более изысканный и современный образ. Спортивный костюм предлагает изменить на теплый трикотажный комплект из шерсти или кашемира.

По словам Андре Тана, такая замена будет не только выглядеть стильно, но и придаст ощущение комфорта и элегантности.

Антитренды зимы 2026: Андре Тан назвал вещи, которые испортят весь образАндре Тан рассказал про антитренды (скриншот)

В заключение дизайнер подчеркнул, что правильные сочетания могут кардинально изменить восприятие образа, а современные базовые модели позволяют создать модный и одновременно практичный зимний гардероб.

Он призвал модниц обращать внимание на актуальные силуэты и текстуры, ведь мода - это прежде всего гармония, а не слепое соблюдение старых привычек.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений