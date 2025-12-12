Антитренды зимы 2026: Андре Тан назвал вещи, которые испортят весь образ

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

В новом видео он назвал несколько утративших актуальность трендов и предложил стильные и современные альтернативы.

По словам модельера, мода стремительно меняется, а некоторые привычные комбинации, популярные несколько сезонов назад, сегодня могут существенно испортить образ.

Антитренды зимы 2025-2026

Угги + леггинсы

Первым в списке антитрендов дизайнер назвал сочетание уггов с леггинсами. По его словам, эта комбинация больше не смотрится так эффектно, как раньше.

Андре Тан подчеркивает: если есть желание оставаться в тренде, следует отказаться от этого сочетания. Вместо уггов он советует обратить внимание на стильные ботинки или другую обувную классику, которая придает образу утонченности.

В то же время любителям уггов модельер предлагает другое решение: сочетать их с брюками-клеш - такой вариант выглядит гораздо современнее и интереснее.

Какие вещи вышли из моды (скриншот)

Сапоги + джогеры

Второй антитренд - сочетание тяжелых зимних сапог с джогерами. Когда-то эта комбинация была очень популярна, но, по словам дизайнера, сейчас выглядит устарело и неуместно.

Вместо джогеров Андре Тан рекомендует выбирать теплые, свободные брюки прямого кроя. Такой силуэт придает образу актуальности, оставаясь комфортным в зимнее время.

Андре Тан рассказал про антитренды зимы (скриншот)

Куртка + спортивный костюм

Третьим антитрендом модельер называет сочетание короткой куртки со спортивным костюмом. Многие считают этот вариант универсальным для холодного времени года, однако Тан уверяет: сегодня он уже не работает.

Дизайнер советует заменить куртку на дубленку или шубу - эти варианты создают более изысканный и современный образ. Спортивный костюм предлагает изменить на теплый трикотажный комплект из шерсти или кашемира.

По словам Андре Тана, такая замена будет не только выглядеть стильно, но и придаст ощущение комфорта и элегантности.

Андре Тан рассказал про антитренды (скриншот)

В заключение дизайнер подчеркнул, что правильные сочетания могут кардинально изменить восприятие образа, а современные базовые модели позволяют создать модный и одновременно практичный зимний гардероб.

Он призвал модниц обращать внимание на актуальные силуэты и текстуры, ведь мода - это прежде всего гармония, а не слепое соблюдение старых привычек.