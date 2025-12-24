ua en ru
Андре Тан предупреждает: эти цвета могут испортить Новый год 2026

Среда 24 декабря 2025 12:34
Андре Тан предупреждает: эти цвета могут испортить Новый год 2026 Тан назвал цвета, от которых стоит отказаться на Новый год 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Известный дизайнер Андре Тан предупреждает: некоторые цвета нарядов могут уменьшить праздничную энергию и негативно повлиять на настроение в новогоднюю ночь 2026 года. Эксперт назвал оттенки, которых лучше избегать, чтобы год начался активно и успешно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Белый и серый - холод и сдержанность

По словам Андре Тана, белый и серый не являются лучшим выбором для новогоднего образа. Эти цвета создают ощущение пустоты и холода. В новогоднюю ночь они могут выглядеть слишком сдержанно и не добавлять нужной праздничной энергии.

Кроме того, в символическом плане эти оттенки ассоциируются с эмоциональной скукой и пассивностью, что не способствует активному старту года.

Андре Тан предупреждает: эти цвета могут испортить Новый год 2026Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать Новый год (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Синий и голубой - "тормоз" для энергии года

Холодные оттенки синего и голубого символически связаны со стихией воды. В 2026 году, когда царит Огонь, они могут вступать с ним в конфликт.

Андре Тан предостерегает: такие цвета могут как бы "притормозить" год, уменьшая динамику и решительность. Они не способствуют активным действиям и достижению целей.

Андре Тан предупреждает: эти цвета могут испортить Новый год 2026Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать Новый год (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Пастельные оттенки - красота без действия

Нежные пастельные тона, по словам дизайнера, создают ощущение спокойствия и деликатности, но не стимулируют движение и активность. В новогоднюю ночь такие оттенки могут выглядеть красиво, но с точки зрения символики они не слишком удачны.

Для тех, кто хочет начать год активно и результативно, лучше выбирать более насыщенные и энергичные цвета.

Андре Тан предупреждает: эти цвета могут испортить Новый год 2026Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать Новый год (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Неоновые оттенки - ярко, но утомительно

Еще один цветовой тренд, который лучше отложить, - неоновые цвета. Они привлекают внимание, но могут вызвать переутомление и отвлекать от важных дел.

Дизайнер советует избегать таких слишком ярких тонов в новогоднюю ночь, чтобы не потратить энергию раньше времени.

Андре Тан предупреждает: эти цвета могут испортить Новый год 2026Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать Новый год (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан отмечает: правильный выбор цвета наряда помогает не только выглядеть стильно, но и создает нужную атмосферу для начала года.

2026 год требует энергичных, активных и жизнерадостных тонов, которые подчеркнут силу и решительность своих обладательниц.

