Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026

Відомий дизайнер Андре Тан попереджає: деякі кольори вбрання можуть зменшити святкову енергію та негативно вплинути на настрій у новорічну ніч 2026 року. Експерт назвав відтінки, яких краще уникати, щоб рік почався активно та успішно.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Білий і сірий - холод і стриманість

За словами Андре Танa, білий і сірий не є найкращим вибором для новорічного образу. Ці кольори створюють відчуття порожнечі та холоду. У новорічну ніч вони можуть виглядати занадто стримано і не додавати потрібної святкової енергії.

Крім того, у символічному плані ці відтінки асоціюються з емоційною нудьгою та пасивністю, що не сприяє активному старту року.

Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Синій і блакитний - "гальмо" для енергії року

Холодні відтінки синього та блакитного символічно пов’язані зі стихією води. У 2026 році, коли панує Вогонь, вони можуть вступати з ним у конфлікт.

Андре Тан застерігає: такі кольори можуть ніби "пригальмувати" рік, зменшуючи динаміку та рішучість. Вони не сприяють активним діям та досягненню цілей.

Пастельні відтінки - краса без дії

Ніжні пастельні тони, за словами дизайнера, створюють відчуття спокою і делікатності, але не стимулюють рух і активність. У новорічну ніч такі відтінки можуть виглядати красиво, але з точки зору символіки вони не надто вдалі.

Для тих, хто хоче почати рік активно і результативно, краще обирати більш насичені та енергійні кольори.

Неонові відтінки - яскраво, але виснажливо

Ще один колірний тренд, який краще відкласти, - неонові кольори. Вони привертають увагу, але можуть спричинити перевтому та відволікати від важливих справ.

Дизайнер радить уникати таких надто яскравих тонів у новорічну ніч, щоб не витратити енергію завчасно.

Андре Тан наголошує: правильний вибір кольору вбрання допомагає не лише виглядати стильно, а й створює потрібну атмосферу для початку року.

2026 рік вимагає енергійних, активних і життєрадісних тонів, які підкреслять силу і рішучість своїх власниць.