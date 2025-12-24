ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026

Середа 24 грудня 2025 12:34
UA EN RU
Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026 Тан назвав кольори, від яких варто відмовитися на Новий рік 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Відомий дизайнер Андре Тан попереджає: деякі кольори вбрання можуть зменшити святкову енергію та негативно вплинути на настрій у новорічну ніч 2026 року. Експерт назвав відтінки, яких краще уникати, щоб рік почався активно та успішно.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Білий і сірий - холод і стриманість

За словами Андре Танa, білий і сірий не є найкращим вибором для новорічного образу. Ці кольори створюють відчуття порожнечі та холоду. У новорічну ніч вони можуть виглядати занадто стримано і не додавати потрібної святкової енергії.

Крім того, у символічному плані ці відтінки асоціюються з емоційною нудьгою та пасивністю, що не сприяє активному старту року.

Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Синій і блакитний - "гальмо" для енергії року

Холодні відтінки синього та блакитного символічно пов’язані зі стихією води. У 2026 році, коли панує Вогонь, вони можуть вступати з ним у конфлікт.

Андре Тан застерігає: такі кольори можуть ніби "пригальмувати" рік, зменшуючи динаміку та рішучість. Вони не сприяють активним діям та досягненню цілей.

Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Пастельні відтінки - краса без дії

Ніжні пастельні тони, за словами дизайнера, створюють відчуття спокою і делікатності, але не стимулюють рух і активність. У новорічну ніч такі відтінки можуть виглядати красиво, але з точки зору символіки вони не надто вдалі.

Для тих, хто хоче почати рік активно і результативно, краще обирати більш насичені та енергійні кольори.

Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Неонові відтінки - яскраво, але виснажливо

Ще один колірний тренд, який краще відкласти, - неонові кольори. Вони привертають увагу, але можуть спричинити перевтому та відволікати від важливих справ.

Дизайнер радить уникати таких надто яскравих тонів у новорічну ніч, щоб не витратити енергію завчасно.

Андре Тан попереджає: ці кольори можуть зіпсувати Новий рік 2026Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати Новий рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан наголошує: правильний вибір кольору вбрання допомагає не лише виглядати стильно, а й створює потрібну атмосферу для початку року.

2026 рік вимагає енергійних, активних і життєрадісних тонів, які підкреслять силу і рішучість своїх власниць.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну