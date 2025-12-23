ua en ru
Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы Огневич

Вторник 23 декабря 2025 16:10
UA EN RU
Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы Огневич Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Образ украинской певицы Златы Огневич в платье-жакете стал ярким примером того, как современная мода сочетает сдержанную классику с выразительной смелостью. Такой "лук" выглядит одновременно элегантно, празднично и очень женственно, а также легко может претендовать на статус одного из самых удачных вариантов для встречи Нового года 2026.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Злата Огневич

Главным акцентом образа стало платье-жакет насыщенного красного цвета.

Оверсайз-крой с четко очерченной линией плеч формирует уверенный, статусный силуэт и отсылает к актуальному тренду power dressing - стилю, подчеркивающему силу, решительность и внутреннюю опору женщины.

Глубокий красный оттенок не только привлекает внимание, но и добавляет образу эмоциональности и драматизма, что особенно уместно для праздничного вечера.

Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы ОгневичЗлата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Строгость жакета Злата смягчила аксессуарами. Черный берет во французском стиле добавил образу нотку парижского шика и легкой небрежности, сделав его менее формальным.

Ювелирные украшения - чокер и серьги с подвесками в виде крестов - стали еще одним важным штрихом. Такая символика добавляет характера, индивидуальности и подчеркивает смелость стилистических решений.

Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы ОгневичОгневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Не менее важную роль сыграли детали. Черные капроновые колготки и классические туфли-лодочки на каблуке визуально удлиняют ноги и делают образ более соблазнительным. Благодаря этим элементам лук не выглядит слишком сдержанным и приобретает вечернее настроение.

Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы ОгневичЗлата Огневич показала модный "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Почему этот "лук" подходит для Нового года 2026

Согласно восточному календарю, 2026 год - это год Огненной Лошади. Этот знак ассоциируется с энергией, страстью, скоростью и яркостью.

Символизм цвета: красный - главный цвет стихии Огня. Считается, что встреча года Огненной Лошади в красном привлечет успех, жизненную энергию и финансовое благополучие.

Динамика и комфорт: платье-жакет не сковывает движений так, как вечернее платье в пол. Это идеальный вариант для активного празднования, танцев или новогодней вечеринки на террасе.

Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы ОгневичЗлата Огневич показала модный "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Баланс между официальностью и праздником: такой фасон позволяет выглядеть элегантно на корпоративе, но при этом оставаться достаточно нарядной для праздничной ночи в ресторане.

Тренды: стиль Power Dressing (одежда, подчеркивающая силу и статус) остается на пике популярности. В 2026 году уверенность в себе будет одним из главных модных аксессуаров.

Совет: если вы хотите повторить этот образ, выбирайте жакет из качественной плотной ткани, которая держит форму. Добавьте красную помаду в тон к жакету - это сделает ваш образ завершенным и роскошным.

Как выглядеть эффектно на Рождество и Новый год: пример от Златы ОгневичЗлата Огневич показала модный "лук" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

