На встрече Украины и России в Стамбуле существенного прогресса не было, - Axios
Украинская и российская делегации завершили переговоры в Стамбуле. Они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Об отсутствии значительного прогресса изданию рассказал неназванный украинский дипломатический источник.
Также он добавил, что сама встреча длилась чуть более часа.
Он уточнил, что российская делегация потребовала от украинской армии вывести войска из нескольких районов внутри Украины в обмен на прекращение огня.
"Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", - добавил собеседник издания.
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Напомним, сегодняшние переговоры украинских и российских чиновников в Стамбуле - это первый контакт между странами за три года.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что на переговорах Украина нацелена на достижение прекращения огня с Россией как минимум на 30 дней. Это необходимо, чтобы дальше обсуждать уже все остальные вопросы, которые касаются мира.
Россия в свою очередь сопротивляется перемирию и хочет продолжать войну. Диктатор Владимир Путин выдвигает для прекращения огня требования, которые фактически являются невыполнимыми для Украины.
Детальнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, - в материале РБК-Украина.
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