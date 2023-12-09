Американцы заплатят кровью, если США прекратят поддержку Украины, - Кирби

По его мнению, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины и это станет для него большим подарком.

Кирби убежден, что если Путин завоюет Украину, то окажется на пороге НАТО.

"И как я уже говорил, если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой (нападение на одного члена НАТО, означает нападение на всех стран-членов Альянса. - Ред.)", - сказал представитель Белого дома.

Он также отметил, что президент России рассчитывал на такое развитие событий с самого начала этой войны, поскольку не верил в сохранение единства Запада и НАТО, а также достаточную силу Соединенных Штатов.

"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, каким он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине, - а они не просят нас физически присутствовать, - помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе", - подытожил Кирби.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украина рискует потерять военную поддержку США из-за сложного процесса утверждения пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов касательно пакета помощи Джо Байдена на 106 млрд долларов, в котором на оборонные нужды Украины предусмотрены более 61 млрд долларов. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткие требования по защите южной границы США с Мексикой.

Президент США Джо Байден резко отреагировал на результаты голосования и обвинил республиканцев в политических играх.

Белый дом готов пойти на компромиссы об ужесточении правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партиии для утверждения помощи Украине.

У Конгресса осталась неделя до рождественских каникул, чтобы утвердить пакет финансирования на поставки оружия для Украины. Сейчас Вашингтон не может гарантировать поставки вооружений нашей стране в долгосрочной перспективе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если позволить России победить, это подтолкнет других диктаторов устраивать новые войны и разрушать демократии.

Подробнее о том, почему в США не могут договориться о финансировании помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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