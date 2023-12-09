Американці заплатять кров'ю, якщо США припинять підтримку України, - Кірбі

На його думку, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України і це стане для нього великим подарунком.

Кірбі переконаний, що якщо Путін завоює Україну, то опиниться на порозі НАТО.

"І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою (напад на одного члена НАТО, означає напад на всі країни-члени Альянсу. - Ред.)", - сказав представник Білого дому.

Він також зауважив, що президент Росії розраховував на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, оскільки не вірив у збереження єдності Заходу і НАТО, а також достатню силу Сполучених Штатів.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні, - а вони не просять нас бути фізично присутніми, - допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі", - підсумував Кірбі.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україна ризикує втратити військову підтримку США через складний процес затвердження пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги Джо Байдена на 106 млрд доларів, в якому на оборонні потреби України передбачені понад 61 млрд доларів. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту більш жорсткі вимоги щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Президент США Джо Байден різко відреагував на результати голосування і звинуватив республіканців у політичних іграх.

Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження допомоги Україні.

У Конгресу лишився тиждень до різдвяних канікул, щоб затвердити пакет фінансування на поставки зброї для України. Наразі Вашингтон не може гарантувати поставки озброєнь нашій країні у довгостроковій перспективі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо дозволити Росії перемогти, це підштовхне інших диктаторів влаштовувати нові війни та руйнувати демократії.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - в матеріалі РБК-Україна.

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