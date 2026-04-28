Американцы по всему миру массово отказываются от гражданства США, - СМИ

12:10 28.04.2026 Вт
2 мин
Быть американцем дорого, но это далеко не первая причина
aimg Елена Чупровская
Фото: американцы за рубежом массово сдают паспорта (Getty Images)

Тысячи американцев по всему миру стоят в многомесячных очередях, чтобы отказаться от гражданства США. Они говорят, что просто не имеют другого выбора.

Очереди на год вперед

В 2000-х годах от американского гражданства ежегодно отказывались сотни людей. После 2014 года - уже тысячи. В этом году ожидается новый рекорд.

К примеру, очередь на отказ от гражданства в лондонском консульстве достигает уже более 14 месяцев.

Причина - снижение госпошлины с 2 350 до 450 долларов после судебного иска. Впрочем, реальная стоимость процедуры с адвокатом - от 7 000 до 10 000 долларов.

"Я не хочу быть гражданином диктатуры"

Люди называют разные причины. Некоторые - разочарование в политике США, некоторые - практические проблемы.

"Я не хочу быть гражданином диктатуры. Мы узнаем, готово ли это правительство отказаться от власти демократическим путем в ноябре этого года. У меня есть большие сомнения относительно того, собираются ли они отказаться от власти", - говорит 36-летний Йозеф из Норвегии.

55-летний Пол из Хельсинки решил действовать после фото с церемонии введения судьи Верховного суда Эми Кони Барретт.

"Через пять минут я гуглил "найти адвоката по вопросам отказа", а еще через пять минут я отправил им электронное письмо", - рассказывает Пол.

Налоги и банки - еще одна причина

США - единственная страна в мире (кроме Эритреи), которая облагает налогами своих граждан независимо от места жительства. Из-за этого иностранные банки обязаны передавать данные американских клиентов в США.

"Мне предложили работу в Швейцарии с очень хорошей оплатой, но я не могла ее принять, потому что ни один швейцарский банк не открыл мне счет", - говорит 66-летняя Элла, которая живет в Германии.

Рейтинги Трампа стремительно падают

Напомним, рейтинг поддержки действующего президента США Дональда Трампа продолжает падать. По данным социологов, недовольство американцев растет из-за невыполненных обещаний по экономике и внешней политике.

Часть избирателей, которые поддержали его на выборах, теперь открыто разочарованы.

Тем временем рейтинг доверия к Трампу уже пробил очередной антирекорд - по некоторым опросам, он упал до самого низкого уровня за все время его второго президентства.

Как сообщало РБК-Украина, республиканцы уже обсуждают потенциальных кандидатов на следующие выборы. Среди имен, которые звучат в партии, - госсекретарь Марко Рубио.

